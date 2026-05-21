Wydarzenia z poprzedniego, 299 epizodu przyniosły długo oczekiwane pojednanie między Halisem a Feritem. Starszy z mężczyzn wyruszył następnie do Wielkiej Pani w celu odzyskania ważnych dokumentów zastawu. Widzowie dowiedzieli się również o prawdziwej tożsamości Abidina, który okazał się być synem wspomnianej kobiety i tajnym szpiegiem w szeregach rodziny Korhanów. W wyniku tych szokujących doniesień Suna natychmiast opuściła partnera i zdecydowała się na pozostanie w bezpiecznej rezydencji należącej do holdingu.

Złoty chłopak odcinek 300. Abidin i Karam wymierzają cios

Skompromitowany Abidin stara się jeszcze desperacko naprawić swoje małżeństwo, walcząc o powrót Suny. Kobieta pozostaje jednak nieugięta i stanowczo odrzuca wszelkie kontakty z mężczyzną po tym, jak na jaw wyszły jego liczne kłamstwa. Równolegle Wielka Pani aranżuje oficjalne spotkanie swojego syna z jego biologicznym bratem Karamem. To właśnie to wydarzenie kieruje dawnego ochroniarza na wyjątkowo niebezpieczną drogę i motywuje go do rozpoczęcia brutalnej wojny z rodziną swoich byłych chlebodawców.

Przerażony rosnącym zagrożeniem Halis zbiera domowników i otwarcie informuje ich o nadchodzących atakach ze strony bezlitosnych przeciwników. Głowa rodu wprowadza rygorystyczne zasady bezpieczeństwa, nakazując wszystkim krewnym bezwzględne pozostanie w granicach rodzinnej rezydencji. Przestępcy szybko realizują swój zbrodniczy plan i Karam wraz z Abidinem uprowadzają podstępem zszokowaną Ifakat. Uwięziona kobieta przechodzi przez straszliwe męczarnie, ponieważ oprawcy chcą w ten brutalny sposób wymusić na klanie Korhanów całkowitą uległość.

Kiedy i o której godzinie oglądać 300 odcinek tureckiej telenoweli w TVP1?

Emisja popularnego tureckiego hitu "Złoty chłopak" odbywa się w stacji TVP1 regularnie od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 14:00. Fani produkcji już w czwartek 28 maja 2026 roku obejrzą jubileuszowy, 300 epizod. Widzowie mogą liczyć na gigantyczną dawkę skrajnych emocji, niezwykłych zwrotów akcji oraz kolejnych rodzinnych spisków. Codzienne pasmo serialowe daje telewizyjnej publiczności wspaniałą możliwość śledzenia bardzo skomplikowanych życiorysów Ferita, Seyran, Sinana i wielu innych kluczowych postaci dramatu.

Pełna obsada serialu Złoty chłopak. Kto gra główne role?

Na ekranach telewizorów w popularnej telenoweli pojawia się plejada tureckich gwiazd, a obsada prezentuje się bardzo imponująco dla wszystkich fanów tego gatunku:

Afra Saraçoğlu wciela się w postać Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir odgrywa rolę Ferita Korhana

Çetin Tekindor gra seniora rodu, Halisa Korhana

Şerif Sezer występuje jako Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu możemy oglądać w roli İfakat Korhan

Emre Altuğ to serialowy Orhan Korhan

Gözde Kansu portretuje postać Gülgün Korhan

Ersin Arıcı zagrał dawnego ochroniarza Abidina

Beril Pozam wciela się w Sunę Şanlı

İrem Altuğ występuje na ekranie jako Sultan

Öznur Serçeler pojawia się jako Asuman Korhan

Hülya Duyar odgrywa postać Şefiki

Diren Polatoğulları gra postać o nazwisku Kazım Şanlı

Sezin Bozacı to serialowa Esme Şanlı

Yiğit Tuncay występuje w roli Latifa

Selen Özbayrak zagrała Dicle

Umut Gezer wciela się w postać Yusufa

Taro Emir odgrywa rolę Tekina Kayi

Binnur Kaya występuje jako Nükhet