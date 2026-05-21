Dziedzictwo, odcinek 931: Zdesperowany Poyraz przywiąże Nanę do krzesła! Szokujące sceny w tureckim hicie - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 931. Kiedy emisja w TVP1?

W nadchodzącym epizodzie Nana zaplanuje cichą ucieczkę z posiadłości Poyraza. Kobieta nie będzie zamierzała czekać na upływ wyznaczonego wcześniej czasu na oczyszczenie jego imienia z zarzutów o posiadanie narkotyków. Główna bohaterka straci resztki nadziei, gdy dowie się o ucieczce podejrzanego za całą intrygę.

W 931. odcinku "Dziedzictwa" bohaterka postanowi przyspieszyć swoje odejście. Na drodze stanie jej jednak Poyraz, który natychmiast udaremni ten plan. Mężczyzna będzie wściekły z powodu złamania wcześniejszych ustaleń i braku lojalności.

- Dokąd się wybierasz? - rzuci krótko, nie oczekując nawet żadnych tłumaczeń.

Zdesperowany Poyraz uwięzi Nanę w 931. odcinku "Dziedzictwa"

Determinacja Poyraza sięgnie zenitu, a jego zachowanie przybierze brutalny obrót. Mężczyzna zaciągnie swoją ukochaną do warsztatu i mocno przywiąże do krzesła. Maryam szybko zrozumie bezcelowość szarpaniny i postanowi stawić czoła porywaczowi w bezpośredniej konfrontacji słownej.

- Rób co chcesz, ale nie zmienię decyzji! - zapowie Nana, po czym doda - Zabiorę Yusufa i odejdę! Czy ty jesteś tyranem?!

- Tak... Jeśli to oznacza, że nie pozwolę ci odejść zanim usłyszysz prawdę – to tak, jestem tyranem. Oceniasz mnie, nie dając mi nawet szansy, bym się wytłumaczył. Skazałaś mnie bez procesu. Zabiłaś mnie, nawet nie pytając, jakie było moje ostatnie życzenie. Nie dotrzymujesz słowa, Nano. Ale ja dotrzymam. Poprosiłem cię o jeden dzień. Potem możesz iść, gdzie chcesz - oświadczy jej Poyraz, ale Maryam nie odpuści - Nie wierzę ci! Wypuść mnie!

W dalszej części 931. odsłony serialu "Dziedzictwo" oprawca spróbuje zagrać na emocjach więzionej kobiety. Poyraz pochyli się nad nią i przywoła wspomnienia z początków ich znajomości, licząc na zmiękczenie jej serca.

- Ale ja tobie wierzyłem... Od pierwszego dnia. Zobaczyłem coś więcej niż twój gniew i nieufność. Zaufałem ci… nie wiedząc nawet, kim naprawdę jesteś - przypomni jej.

- W mojej kieszeni nie pojawiły się żadne narkotyki! - wybuchnie Nana.

Zaskakująca decyzja Maryam pod koniec 931. epizodu "Dziedzictwa"

Ostatecznie w 931. odcinku "Dziedzictwa" Poyraz uzna swoją porażkę. Mężczyzna dotrze do wniosku, że całkowicie utracił zaufanie Maryam i żadne argumenty nie zmienią jej nastawienia. W akcie rezygnacji postanowi ją uwolnić i pokaże drzwi wyjściowe.

- Jeśli straciłaś do mnie zaufanie… to ja też straciłem do ciebie... Idź - zapowie, po czym wskaże jej drzwi.

Nana jednak nie opuści pomieszczenia, wprawiając swojego rozmówcę w głębokie zdumienie. Kobieta stoczy wewnętrzną walkę i finalnie zrezygnuje z natychmiastowej ucieczki z posiadłości.

- Nie pójdę. Ale tylko z jednego powodu. Żebyś nie dotrzymał swojego słowa - uzna Nana.

- Na koniec tego dnia odzyskam swoją niewinność... Ale ty… ty przegrasz. Bo kiedy wszystko się wyjaśni, ty – która odwróciłaś się w najtrudniejszym momencie – już nie będziesz mogła spojrzeć sobie w oczy z tą samą dumą - zakończy Poyraz.