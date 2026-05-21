Wcześniejsze epizody „Dziedzictwa” skupiały się na psujących się stosunkach między Sinanem a Aynur. W 930. odcinku mężczyzna podjął decyzję o wyrzuceniu jej z pracy, zadając kobiecie ogromny ból. Następnego dnia (odcinek 931) Aynur spotkała się z Gurkanem, stanowczo odrzucając jego zaloty. Niestety, podsłuchujący z ukrycia Sinan usłyszał tylko strzępki rozmowy, z których wywnioskował, że kobieta wiąże swoją przyszłość z rywalem. To nieporozumienie sprawiło, że zżerająca go zazdrość zaczęła dyktować warunki.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dziedzictwo streszczenie odcinka 933. Omdlenie Aynur i pomoc Sinana

Wyczerpana ostatnimi przejściami Aynur słabnie w trakcie porządków i traci przytomność. Sinan bez wahania biegnie jej na ratunek, otaczając ją troską. Pomimo tego gestu, atmosfera między nimi pozostaje lodowata, pełna niewypowiedzianych żalów, a duma nie pozwala żadnemu z nich na szczere wyznanie uczuć.

Niedługo później w domu Sinana zjawia się Gurkan. Sytuacja eskaluje, gdy gospodarz podsłuchuje, jak przyjaciel wdaje się w telefoniczny flirt z nieznajomą kobietą. Przekonany, że adresatką tych słów jest Aynur, wpada w furię. Zazdrość przejmuje stery, a Sinan rzuca się z pięściami na Gurkana, nie szczędząc mu przy tym obelg. Brutalne starcie obnaża prawdziwe emocje prokuratora i po raz pierwszy pokazuje, jak wielkim uczuciem darzy on byłą pracownicę.

9

Dziedzictwo odcinek 933. Kiedy oglądać turecki serial?

Turecka telenowela gości na antenie TVP1 codziennie o godzinie 16:05. Premierę 933. odcinka zaplanowano na piątek, 29 maja 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły obejrzeć serialu w telewizji, mają możliwość nadrobienia zaległości w serwisie TVP VOD, gdzie dostępne są wszystkie odcinki.

Dziedzictwo obsada i fabuła serialu

Fabuła serialu skupia się na losach dwóch sióstr, Seher i Kevser, oraz ich ojca Yusufa. Rodzina, choć nie narzeka na nadmiar gotówki, prowadzi szczęśliwe życie. Wszystko zmienia się, gdy Kevser wychodzi za mąż za członka wpływowej rodziny Kyrymly. Owocem tego związku jest syn, nazwany po dziadku. Niestety, Kevser szybko traci męża, a wkrótce sama zapada na śmiertelną chorobę. Przed śmiercią powierza pięcioletniego synka opiece Seher. Po odejściu Kevser mały Yusuf trafia jednak pod skrzydła surowego Yamana. Zdesperowana Seher zrobi wszystko, by odzyskać ukochanego siostrzeńca.

W obsadzie serialu „Dziedzictwo” znaleźli się:

Halil Ibrahim Ceyhan (Yaman)

Sıla Türkoğlu (Seher)

Berat Rüzgar Özkan (Yusuf)

Gülderen Güler (Kiraz)

Melih Özkaya (Ali)

Tolga Pancaroglu (Ziya)

İpek Arkan (Duygu)

Seda Dadaşova (Yasemin)