Dziedzictwo, odcinek 929: Nana znajdzie narkotyki i zechce odejść od Poyraza. Wybuchnie awantura - ZDJĘCIA

Kiedy oglądać 929. odcinek „Dziedzictwa” w TVP1? Emisja i szczegóły

Telewizyjna Jedynka wyemituje 929. odcinek „Dziedzictwa” w poniedziałek, 25 maja 2026 roku, punktualnie o godzinie 16:05. To właśnie wtedy widzowie zobaczą, jak Nana z determinacją pakuje walizki, by na zawsze opuścić posiadłość Poyraza. Kobieta padnie ofiarą manipulacji Semiha, który zasieje w niej wątpliwości co do szczerości syna Cennet. Warto przypomnieć, że mężczyzna spędził już kiedyś czas za kratkami z powodu podrzuconych mu nielegalnych substancji. Teraz brat Cansel postanowi powtórzyć ten sam okrutny manewr.

Maryam, w obawie o bezpieczeństwo swoje i małego Yusufa, kategorycznie odmówi dalszego mieszkania pod jednym dachem z rzekomym kryminalistą. Jej nagła decyzja o wyprowadzce całkowicie zaskoczy zdezorientowanego Poyraza.

- Co to za torba? - spyta Poyraz.

- Nie mogłam odejść bez rozmowy... Nie chciałam, żeby Yusuf to słyszał. Dlatego jesteśmy tutaj - zapowie Nana.

- Rozmowy? O czym ty mówisz? - dopyta mężczyzna.

Poyraz zacznie błagać Maryam o litość. W tle tajemnicze narkotyki

W kulminacyjnym momencie 929. odsłony „Dziedzictwa” Nana wyciągnie z ukrycia foliowy woreczek wypełniony białym proszkiem. Wyjaśni, że natrafiła na niego podczas przeszukiwania kurtki Poyraza. Zdezorientowany mężczyzna natychmiast spróbuje udowodnić swoją niewinność, jednak jego słowa nie zrobią na Maryam najmniejszego wrażenia.

- Co to jest? Skąd to masz? - obsypie ją pytaniami Poyraz.

- Wypadło z twojej kurtki. Nie udawaj, że nie wiesz, o co chodzi. Poyraz… handlujesz narkotykami?! Zgłoś się sam albo ja to zrobię! - Nana postawi sprawę jasno.

- Co?! Nie! To jakaś pomyłka! Ktoś mnie wrobił, przysięgam! - zacznie zapewniać ją Poyraz,

- Przestań! Widziałam to na własne oczy! Znalazłam to sama! Ufałam ci! My wszyscy ci zaufaliśmy! - wypomni mu Maryam.

Kiedy zdeterminowana Maryam skieruje się w stronę wyjścia, Poyraz zablokuje jej drogę i zacznie błagać o wstrzymanie się z ostateczną decyzją. Poprosi ukochaną o odrobinę czasu na znalezienie prawdziwego winnego, ale kobieta początkowo pozostanie całkowicie głucha na jego argumenty.

- Daj mi jeden dzień. Tylko jeden. Jeśli nie zdołam wyjaśnić tej sprawy, sam się zgłoszę. Ale proszę cię, daj mi szansę udowodnić, że jestem niewinny - poprosi ją Poyraz.

- Oszukałeś nas! Po raz pierwszy od miesięcy dopuściliśmy kogoś do siebie… a ty? Ty ukryłeś swoją przeszłość, więzienie, teraz to. Narkotyki?! - wytknie mu Nana.

- Nie handluję narkotykami! Ktoś mnie oczernił! Już raz to zrobili! - zapewni ją.

- Kto?! Powiedz! Pójdźmy do niego razem, wyrównajmy rachunki! - zasugeruje Maryam.

- W tym rzecz. Nie wiem, kto za tym stoi - przyzna jej Poyraz.

- Czyli masz jakichś tajemniczych wrogów i nie wiesz, kto i dlaczego chce cię zniszczyć? - dopyta Nana.

- Właśnie tak. Najwyraźniej komuś mocno nadepnąłem na odcisk - uzna mężczyzna, jednak nie przekona tym ukochanej - Chciałabym ci wierzyć. Naprawdę. Ale wszystko, co widzę i słyszę, temu zaprzecza. Jestem odpowiedzialna za Yusufa. Nie mogę ryzykować. Zabieram go. Nie mów przy nim ani słowa. Nie chcę, żeby to zapamiętał.

Nana da Poyrazowi ostatnią szansę w 929. odcinku „Dziedzictwa”

Gdy Maryam ostatecznie odwróci się na pięcie w 929. odcinku serialu „Dziedzictwo”, Poyraz chwyci się ostatniej deski ratunku. Aby zatrzymać Nanę przed wyjściem, odwoła się do jej emocji i uderzy w dawne poczucie długu wdzięczności. Ta desperacka taktyka wpłynie na jej sumienie i w końcu przyniesie oczekiwany skutek.

- Powiedziałaś kiedyś, że jesteś mi winna za wszystko, co zrobiłem. Że nie zapomnisz. Jeśli to prawda… to teraz jest ten moment. Proszę cię, daj mi jeden dzień. Nie dla mnie. Dla spokoju swojego sumienia - zatrzyma ją Poyraz.

- Zgoda. Ale tylko dlatego, żebym nie odeszła, mając dług wobec ciebie - przystanie Nana.

Ostatecznie w najnowszym epizodzie telewizyjnego hitu kobieta zrezygnuje z natychmiastowej ucieczki i z wielkimi obawami wróci do posiadłości Poyraza. Znerwicowana Nana będzie nerwowo przemierzać korytarze, walcząc z chaosem myśli. Ogromny brak zaufania do domniemanego przestępcy sprawi, że nie zazna spokoju, a jej wewnętrzne rozterki tylko się nasilą.

- Jak to możliwe…? Czy to wszystko było tylko grą? Nie… nie mogę mu wierzyć. Okłamał nas… - powie już do siebie.