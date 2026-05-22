Złoty chłopak, odcinek 301: Uzbojony Ferit napada na Abidina i jego brata! Seyran wkracza do akcji

W trzysetnym epizodzie tureckiej produkcji Abidin na próżno usiłował odbić Sunę, a następnie spotkał się z bratem Karama. Choć Halis kategorycznie zakazał bliskim opuszczania rezydencji, napastnicy skutecznie uprowadzili Ifakat i wymierzyli jej okrutne katusze.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Streszczenie 301. odcinka serialu Złoty chłopak. Ferit atakuje Karama

Główny bohater nie planuje biernie przyglądać się sytuacji i w akcie ogromnej wściekłości udaje się z pistoletem prosto do kryjówki Abidina. Na miejscu wybucha gwałtowna strzelanina, podczas której młody Korhan poważnie rani Karama. Zatrwożony kondycją psychiczną swojego wnuka Halis kieruje dramatyczny apel do Seyran, oczekując, że kobieta za wszelką cenę wesprze męża w powrocie do zdrowia oraz odzyskaniu chęci do życia.

Ocalona z rąk bandytów Ifakat znajduje się w katastrofalnej formie psychicznej i oskarża Sunę o całe doznane zło, domagając się natychmiastowego przekazania dziewczyny żądnemu zemsty Abidinowi. Obserwujący ten narastający obłęd domowników Ferit decyduje się na radykalny oraz trudny krok, wyrzucając Sunę z posiadłości. Bohater ma nadzieję, że wyeliminowanie jej z tego konfliktu skutecznie zahamuje dalszą eskalację przemocy.

14

Złoty chłopak odcinek 301. Kiedy i gdzie oglądać turecki hit w TVP?

Turecką telenowelę emituje stacja TVP1 w dni powszednie dokładnie o godzinie 14:00. Najnowszy, 301. epizod obfitujący w gwałtowne zwroty akcji oraz intrygi zostanie pokazany w piątek, 29 maja 2026 roku. Dzięki regularnej emisji fani mogą nieprzerwanie śledzić skomplikowane perypetie Ferita, Seyran, Sinana oraz innych kluczowych postaci tej historii.

Obsada serialu Złoty chłopak. Kto gra główne role?

Na ekranie w głównych rolach pojawiają się między innymi:

W postać Seyran Şanlı wciela się Afra Saraçoğlu

Rolę Ferita Korhana gra Mert Ramazan Demir

Jako Halis Korhan występuje Çetin Tekindor

Hattuç Şanlı odgrywa Şerif Sezer

W roli İfakat Korhan widzimy Gülçin Santırcıoğlu

Orhana Korhana kreuje Emre Altuğ

Postać Gülgün Korhan to Gözde Kansu

Jako Abidin pojawia się Ersin Arıcı

Sunę Şanlı gra Beril Pozam

Rolę Sultan odgrywa İrem Altuğ

Asuman Korhan to Öznur Serçeler

W postać Şefiki wciela się Hülya Duyar

Kazıma Şanlı gra Diren Polatoğulları

Esme Şanlı odgrywa Sezin Bozacı

Jako Latif występuje Yiğit Tuncay

W roli Dicle widzimy Selen Özbayrak

Yusufa kreuje Umut Gezer

Tekin Kaya to Taro Emir

Postać Nükhet gra Binnur Kaya