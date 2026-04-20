La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 378. Nowa miłość w pałacu! Wyznali sobie uczucia

Co wydarzyło się w 377. odcinku telenoweli "La Promesa"?

W poprzedniej odsłonie serialu Manuel pojechał do Kordoby, gdzie spotkał swojego dawnego znajomego. Mężczyzna nie potwierdził, że Abel był obecny przy ratowaniu rannych po wybuchu w fabryce. Tymczasem w pałacu Maria Fernandez nasiliła działania strajkowe. To spotkało się z natychmiastową reakcją Cruz, która ukarała Janę wyczerpującą pracą. Norberta znów wywołała skandal, a Pelayo robił wszystko, by ukryć przed Cataliną mroczne groźby ze strony handlarza bronią.

Zaskakujące kulisy głośnego filmu: "Nigdy nie zużyto tyle krwi" - Kathryn Newton o "Zabawie w pochowanego 2" | Wywiad ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"La Promesa – pałac tajemnic". Streszczenie 378. odcinka. Manuel odkrywa prawdę o Ablu

Manuel w końcu potwierdza swoje domysły i dowiaduje się, że Abel bezczelnie kłamał na temat swojej misji medycznej w Kordobie. To odkrycie stawia lekarza w niezwykle złym świetle. W tym samym czasie w pałacowej kuchni dochodzi do przełomu. Lope i Vera wreszcie decydują się na szczerość i wyznają sobie miłość.

Teresa, mimo początkowych wątpliwości, postanawia wesprzeć protest współpracowników. Nawet Rómulo i Pía zaczynają dostrzegać sens w postulatach służby. Atmosferę buntu w pałacu zakłóca jednak nagłe i poważne oskarżenie. Vera publicznie zarzuca Marii Fernandez kradzież pieniędzy, co wywołuje ogromne napięcie wśród personelu.

6

Gdzie i kiedy oglądać 378. odcinek serialu "La Promesa"?

Hiszpańską telenowelę można śledzić na antenie TVP2 od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05. Najnowszy, 378. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy nie mogą obejrzeć serialu w telewizji, mają możliwość nadrobienia zaległości w serwisie TVP VOD.

Fabuła i obsada hiszpańskiej produkcji "La Promesa"

Jana coraz mocniej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywając kolejne intrygi ukrywane w murach posiadłości La Promesa. Dziewczyna musi ukrywać swoje prawdziwe motywy i radzić sobie w środowisku pełnym manipulacji, konfliktów oraz napięć między arystokracją a służbą. Jej relacja z Manuelem dodatkowo komplikuje sytuację, zmuszając ją do wyboru między pragnieniem zemsty a rosnącym uczuciem. W pałacu napięcie nie słabnie, a kolejne wydarzenia sugerują, że prawda może być znacznie bardziej przerażająca, niż Jana zakładała.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito,

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján,

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján,

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo,

María Castro jako Pía Adarre,

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza,

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno,

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez,

Teresa Quintero jako Candela García,

Carmen Asecas jako Catalina Luján,

Paula Losada jako Jimena,

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo,

Alberto González jako Juan Ezquerdo,

Marga Martínez jako Petra Arcos,

Enrique Fortún jako Lope Ruiz,

Sara Molina jako María Fernández,

Laura Simón jako Lola Montoro,

Rafa de Vera jako Conrado Funes.

Sonda Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"? Tak Nie Czasami