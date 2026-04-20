La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 378. Nowa miłość w pałacu! Wyznali sobie uczucia

Spis treści
Co wydarzyło się w 377. odcinku telenoweli "La Promesa"?
W poprzedniej odsłonie serialu Manuel pojechał do Kordoby, gdzie spotkał swojego dawnego znajomego. Mężczyzna nie potwierdził, że Abel był obecny przy ratowaniu rannych po wybuchu w fabryce. Tymczasem w pałacu Maria Fernandez nasiliła działania strajkowe. To spotkało się z natychmiastową reakcją Cruz, która ukarała Janę wyczerpującą pracą. Norberta znów wywołała skandal, a Pelayo robił wszystko, by ukryć przed Cataliną mroczne groźby ze strony handlarza bronią.
"La Promesa – pałac tajemnic". Streszczenie 378. odcinka. Manuel odkrywa prawdę o Ablu
Manuel w końcu potwierdza swoje domysły i dowiaduje się, że Abel bezczelnie kłamał na temat swojej misji medycznej w Kordobie. To odkrycie stawia lekarza w niezwykle złym świetle. W tym samym czasie w pałacowej kuchni dochodzi do przełomu. Lope i Vera wreszcie decydują się na szczerość i wyznają sobie miłość.
Teresa, mimo początkowych wątpliwości, postanawia wesprzeć protest współpracowników. Nawet Rómulo i Pía zaczynają dostrzegać sens w postulatach służby. Atmosferę buntu w pałacu zakłóca jednak nagłe i poważne oskarżenie. Vera publicznie zarzuca Marii Fernandez kradzież pieniędzy, co wywołuje ogromne napięcie wśród personelu.
Gdzie i kiedy oglądać 378. odcinek serialu "La Promesa"?
Hiszpańską telenowelę można śledzić na antenie TVP2 od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05. Najnowszy, 378. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy nie mogą obejrzeć serialu w telewizji, mają możliwość nadrobienia zaległości w serwisie TVP VOD.
Fabuła i obsada hiszpańskiej produkcji "La Promesa"
Jana coraz mocniej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywając kolejne intrygi ukrywane w murach posiadłości La Promesa. Dziewczyna musi ukrywać swoje prawdziwe motywy i radzić sobie w środowisku pełnym manipulacji, konfliktów oraz napięć między arystokracją a służbą. Jej relacja z Manuelem dodatkowo komplikuje sytuację, zmuszając ją do wyboru między pragnieniem zemsty a rosnącym uczuciem. W pałacu napięcie nie słabnie, a kolejne wydarzenia sugerują, że prawda może być znacznie bardziej przerażająca, niż Jana zakładała.
W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito,
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján,
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján,
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo,
- María Castro jako Pía Adarre,
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza,
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno,
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez,
- Teresa Quintero jako Candela García,
- Carmen Asecas jako Catalina Luján,
- Paula Losada jako Jimena,
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo,
- Alberto González jako Juan Ezquerdo,
- Marga Martínez jako Petra Arcos,
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz,
- Sara Molina jako María Fernández,
- Laura Simón jako Lola Montoro,
- Rafa de Vera jako Conrado Funes.