La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 378. Nowa miłość w pałacu! Wyznali sobie uczucia

Joanna Dembek
2026-04-20 23:52

Lope i Vera w końcu otwierają przed sobą serca. W tym samym czasie nad Marią Fernandez zbierają się czarne chmury po poważnym oskarżeniu o kradzież. Manuel zdobywa również twarde dowody, że Abel perfidnie kłamał w sprawie swojej przeszłości. Co jeszcze wydarzy się w 378. odcinku hiszpańskiej telenoweli?

Grupa osób, w tym młody mężczyzna trzymający kubek i trzy starsze kobiety w tradycyjnych strojach, siedzi przy drewnianym stole w pałacu La Promesa, w pomieszczeniu z oknem i wiszącą lampą. Na stole widać dzbanek, kubki oraz misę z owocami. To scena z odcinka 378 serialu La Promesa, o którym więcej przeczytasz na Super Seriale.
La promesa - Jana, Vera La promesa - Vera
Galeria zdjęć 6

Co wydarzyło się w 377. odcinku telenoweli "La Promesa"?

W poprzedniej odsłonie serialu Manuel pojechał do Kordoby, gdzie spotkał swojego dawnego znajomego. Mężczyzna nie potwierdził, że Abel był obecny przy ratowaniu rannych po wybuchu w fabryce. Tymczasem w pałacu Maria Fernandez nasiliła działania strajkowe. To spotkało się z natychmiastową reakcją Cruz, która ukarała Janę wyczerpującą pracą. Norberta znów wywołała skandal, a Pelayo robił wszystko, by ukryć przed Cataliną mroczne groźby ze strony handlarza bronią.

"La Promesa – pałac tajemnic". Streszczenie 378. odcinka. Manuel odkrywa prawdę o Ablu

Manuel w końcu potwierdza swoje domysły i dowiaduje się, że Abel bezczelnie kłamał na temat swojej misji medycznej w Kordobie. To odkrycie stawia lekarza w niezwykle złym świetle. W tym samym czasie w pałacowej kuchni dochodzi do przełomu. Lope i Vera wreszcie decydują się na szczerość i wyznają sobie miłość.

Teresa, mimo początkowych wątpliwości, postanawia wesprzeć protest współpracowników. Nawet Rómulo i Pía zaczynają dostrzegać sens w postulatach służby. Atmosferę buntu w pałacu zakłóca jednak nagłe i poważne oskarżenie. Vera publicznie zarzuca Marii Fernandez kradzież pieniędzy, co wywołuje ogromne napięcie wśród personelu.

Galeria zdjęć 6

Gdzie i kiedy oglądać 378. odcinek serialu "La Promesa"?

Hiszpańską telenowelę można śledzić na antenie TVP2 od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05. Najnowszy, 378. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy nie mogą obejrzeć serialu w telewizji, mają możliwość nadrobienia zaległości w serwisie TVP VOD.

Fabuła i obsada hiszpańskiej produkcji "La Promesa"

Jana coraz mocniej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywając kolejne intrygi ukrywane w murach posiadłości La Promesa. Dziewczyna musi ukrywać swoje prawdziwe motywy i radzić sobie w środowisku pełnym manipulacji, konfliktów oraz napięć między arystokracją a służbą. Jej relacja z Manuelem dodatkowo komplikuje sytuację, zmuszając ją do wyboru między pragnieniem zemsty a rosnącym uczuciem. W pałacu napięcie nie słabnie, a kolejne wydarzenia sugerują, że prawda może być znacznie bardziej przerażająca, niż Jana zakładała.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito,
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján,
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján,
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo,
  • María Castro jako Pía Adarre,
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza,
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno,
  • Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez,
  • Teresa Quintero jako Candela García,
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján,
  • Paula Losada jako Jimena,
  • Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo,
  • Alberto González jako Juan Ezquerdo,
  • Marga Martínez jako Petra Arcos,
  • Enrique Fortún jako Lope Ruiz,
  • Sara Molina jako María Fernández,
  • Laura Simón jako Lola Montoro,
  • Rafa de Vera jako Conrado Funes.
Sonda
Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"?
Polska na ucho
Zachorowałam
Polska na ucho
Mediateka.pl