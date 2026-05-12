Dziedzictwo, odcinek 924: Gurkan uwodzi Aynur na oczach zazdrosnego Sinana. Kogo wybierze gosposia?

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-05-12 13:31

Kiedy Nana wreszcie wraca do domu, jej wymarzony piknik z Poyrazem zostaje brutalnie przerwany. Wszystko przez intrygę Semiha, który postanawia pozbyć się rywala i zbliżyć do Nany. Z kolei Derya posuwa się do kłamstwa, by uknuć spisek i doprowadzić do kłótni Ferita z Ayse. Prawda o rzekomym napadzie wkrótce wyjdzie jednak na jaw. Spore zamieszanie czeka też Sinana, w którego domu pojawia się niejaki Gurkan. Mężczyzna wyraźnie interesuje się piękną Aynur. Zobacz streszczenie 924. odcinka "Dziedzictwa" – emisja już w środę, 20 maja.

Dwóch mężczyzn, Poyraz i Semih, ubranych w eleganckie koszule, rozmawia ze sobą w bliskim kontakcie. Scena odzwierciedla intrygi Semiha, który usiłuje rozdzielić Nanę od Poyraza. Więcej o ich losach na Super Seriale.
Dziedzictwo, odcinek 924 Dziedzictwo, odcinek 924 Dziedzictwo, odcinek 924 Dziedzictwo, odcinek 924
Galeria zdjęć 13

Co działo się w odcinku 923. serialu "Dziedzictwo"?

Poyraz trwał przy szpitalnym łóżku Nany, coraz bardziej zdając sobie sprawę z rosnącego w nim uczucia. Tymczasem Ayse twardo stanęła w obronie swojej relacji, nie pozwalając Deryi na dalsze intrygi. Ważne chwile przeżył też Sinan, który w biały dzień pospieszył z pomocą Aynur, atakowanej przez uzbrojonego mężczyznę w parku. Choć incydent był dramatyczny, chłód między prokuratorem a kobietą nie zelżał, a oboje postanowili zachować od siebie bezpieczny dystans.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Streszczenie odcinka 924. serialu "Dziedzictwo". Semih knuje, Derya kłamie

Nana jest już w domu. Z tej okazji Poyraz chce zorganizować dla niej i Yusufa miły czas. Jego plany krzyżuje jednak Semih. Opłaca on mężczyznę, który ma za zadanie sprowokować konflikt z Poyrazem. W efekcie wywiązuje się bójka, a Poyraz zostaje zatrzymany przez policję. Semih nie próżnuje – szybko zajmuje jego miejsce na pikniku, udając dobrego znajomego i skutecznie oddzielając Nanę od Poyraza, który nie ma pojęcia o spisku.

Tymczasem Derya realizuje swój plan, zmyślając historię o napadzie, by wymusić na Fericie szybkie i dyskretne spotkanie. Mężczyzna daje się w to wciągnąć, okłamując Ayse. Kłamstwo ma jednak krótkie nogi. Prawda o fałszywym napadzie wychodzi na jaw, gdy Ayse celowo odbiera telefon od Deryi.

U Sinana również nie brakuje emocji. Jego dom odwiedza niespodziewanie Gurkan, znajomy z przeszłości. Gość od samego początku zwraca uwagę na Aynur. To zachowanie sprawia, że w prokuratorze zaczyna kiełkować zazdrość.

Dziedzictwo, odcinek 924
Galeria zdjęć 13

Odcinek 924. serialu "Dziedzictwo". Gdzie i kiedy oglądać telewizyjny hit?

Turecką produkcję "Dziedzictwo" można śledzić codziennie, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Najbliższy, 924. odcinek, zaplanowano na środę, 20 maja 2026 roku. Osoby, które przegapią emisję w telewizji, mają możliwość obejrzenia odcinka w internecie. Wszystkie dotychczasowe, jak i najnowsze epizody serialu, są dostępne na platformie TVP VOD.

Fabuła i obsada tureckiej telenoweli "Dziedzictwo"

Fabuła skupia się na losach dwóch sióstr, Seher i Kevser, wychowywanych przez ojca, Yusufa. Choć nie opływają w luksusy, cenią sobie rodzinne szczęście. Ich drogi rozchodzą się, gdy Kevser wychodzi za mąż za członka wpływowej rodziny Kyrymly. Wkrótce zostaje matką chłopca, któremu nadaje imię po swoim ojcu. Niedługo potem umiera jej mąż, a ona sama zapada na ciężką chorobę. Przed śmiercią błaga Seher, by zaopiekowała się małym Yusufem. Po odejściu siostry, pieczę nad dzieckiem przejmuje zimny i apodyktyczny Yaman. Seher robi wszystko, by odzyskać siostrzeńca i dać mu prawdziwy dom.

W rolach głównych występują:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (Yaman)
  • Sıla Türkoğlu (Seher)
  • Berat Rüzgar Özkan (Yusuf)
  • Gülderen Güler (Kiraz)
  • Melih Özkaya (Ali)
  • Tolga Pancaroglu (Ziya)
  • İpek Arkan (Duygu)
  • Seda Dadaşova (Yasemin)
Sonda
Gdzie oglądasz tureckie seriale?