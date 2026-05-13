Panna młoda, odcinek 103: Zaskakujący zwrot akcji po reanimacji Cihana! Mukkader rzuci się na Hancer

Telewizja Polska od niedawna emituje w Dwójce nową telenowelę "Panna młoda". Ten popularny format zadebiutował w Turcji w 2024 roku, natomiast polscy widzowie śledzą losy głównych bohaterów od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zastąpił on na antenie produkcję "Miłość i nadzieja". Przedstawiamy dokładny opis nadchodzących wydarzeń, które rozegrają się w 103. epizodzie serialu.

Sonda "Panna młoda" - z kim powinien być Cihan? Z Hancer Z Beyzą Z kimś innym

Cihan wraca do życia, a Mukadder atakuje Hancer w 103. odcinku "Panny młodej"

Najnowszy 103 odcinek "Panny młodej" przyniesie ogromne emocje, ponieważ prowadzona akcja ratunkowa przynosi skutek i Cihan odzyskuje funkcje życiowe. Wzburzona Mukadder rzuca się z pięściami na bezbronną Hancer.

Tymczasem Beyza odzyskuje przytomność po nagłym omdleniu, ale szybko odkrywa brak swojego sztucznego brzucha. Jednocześnie Sinem ostatecznie ustala, kto dokładnie doradził Hancer użycie broni palnej. W międzyczasie warto również wspomnieć o zbliżającym się wielkimi krokami przedwakacyjnym finale sezonu "M jak miłość", gdzie po poważnej rozmowie z Bartkiem Natalka najprawdopodobniej ostatecznie zrezygnuje ze ślubu z Adamem.

PRZECZYTAJ TEŻ: Złoty chłopak, odcinek 292: Seyran słyszy druzgocącą diagnozę, a w rezydencji wybucha ogromny skandal

Talya Çelebi oraz Türkseve w głównych rolach tureckiego hitu

Na ekranie w najważniejszych kreacjach pojawiają się Talya Çelebi odgrywająca rolę Hançer oraz Türkseve wcielający się w postać Cihana. Zespół aktorski uzupełnia szereg innych utalentowanych artystów, do których należą:

Can Tarakçı kreujący postać Cemila,

Betigül Ceylan jako stanowcza Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel wcielająca się w Gülsüm,

Elif Çapkin grająca serialową Yoncę,

Ceren Yuksekkaya w roli Deryi,

Sidal Damar odgrywająca Sinem,

Günes Ebrar Özgül występująca jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan odgrywająca Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

PRZECZYTAJ TEŻ: Dziedzictwo, odcinek 922: Nana walczy o życie po potrąceniu, a Sinan boleśnie rani Aynur

Setki odcinków "Panny młodej" przed polskimi widzami

Telenowela wyróżnia się sporym rozmachem i na ten moment składa się z trzech sezonów obejmujących aż 325 epizodów. Pojedynczy turecki odcinek trwa około dwóch godzin, dlatego polski nadawca podzieli materiał na znacznie krótsze fragmenty, co z pewnością podwoi ich końcową liczbę. Zdjęcia w Turcji nadal trwają, w związku z czym ostateczna wielkość całej produkcji pozostaje tajemnicą. Oznacza to, że nadwiślańscy miłośnicy formatu spędzą z Hançer i Cihanem jeszcze dobrych kilka lat, zanim doczekają się oficjalnego zakończenia historii.