W poprzednim odcinku (3384) Damian zwolnił Aro za romans z klientką i zdradę Luizy, która po rozstaniu załamała się i chciała rzucić studia. U Pyrków doszło do kłótni Emila i Emilki o działalność Daniela, co zaniepokoiło Joannę. Agata musiała podjąć decyzję w sprawie mieszkania, a Grzelakowie wciąż obawiali się procesu przez pobyt pana Bogumiła w szpitalu. Sprawa nadal nie ma swojego finału. Romeo natomiast szykował się do studniówki, ze swoją ukochaną Ewą.

Barwy szczęścia. Elżbieta przyłapie Ewę z Romeo w łóżku! Dłużej tego nie wytrzyma Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3385

Bruno, oszołomiony atmosferą Las Vegas, podejmuje spontaniczną decyzję i proponuje Karolinie zawarcie szybkiego małżeństwa w jednej z miejscowych kaplic. Ta propozycja może na zawsze zmienić ich relację, choć oboje są daleko od codziennych trosk.

W tym samym czasie w kraju Sebastian wywiera silną presję na Dominikę, domagając się, by zakończyła wspólną pracę z Renatą, która wciąż nie potrafi poradzić sobie z nałogiem. Dominika staje przed bolesnym wyborem między lojalnością wobec przyjaciółki a naciskami partnera.

Kajtek nie marnuje szansy na spotkanie z Oliwką, gdy Justin potajemnie wynajmuje jej pokój hotelowy po zaniżonej cenie. Chłopak próbuje nawiązać z byłą partnerką poważną rozmowę, mając nadzieję na wyjaśnienie dawnych spraw.

Tymczasem dla Romea i Ewy nadchodzi jeden z najważniejszych wieczorów w życiu – para wyrusza na wymarzoną studniówkę, chcąc choć na kilka godzin zapomnieć o problemach rodzinnych i skupić się na wspólnej zabawie z rówieśnikami.

6

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3385. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Barwach Szczęścia". Kogo gra Katarzyna Glinka?

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)