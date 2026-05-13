W poprzednim odcinku (3384) Damian zwolnił Aro za romans z klientką i zdradę Luizy, która po rozstaniu załamała się i chciała rzucić studia. U Pyrków doszło do kłótni Emila i Emilki o działalność Daniela, co zaniepokoiło Joannę. Agata musiała podjąć decyzję w sprawie mieszkania, a Grzelakowie wciąż obawiali się procesu przez pobyt pana Bogumiła w szpitalu. Sprawa nadal nie ma swojego finału. Romeo natomiast szykował się do studniówki, ze swoją ukochaną Ewą.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3385
Bruno, oszołomiony atmosferą Las Vegas, podejmuje spontaniczną decyzję i proponuje Karolinie zawarcie szybkiego małżeństwa w jednej z miejscowych kaplic. Ta propozycja może na zawsze zmienić ich relację, choć oboje są daleko od codziennych trosk.
W tym samym czasie w kraju Sebastian wywiera silną presję na Dominikę, domagając się, by zakończyła wspólną pracę z Renatą, która wciąż nie potrafi poradzić sobie z nałogiem. Dominika staje przed bolesnym wyborem między lojalnością wobec przyjaciółki a naciskami partnera.
Kajtek nie marnuje szansy na spotkanie z Oliwką, gdy Justin potajemnie wynajmuje jej pokój hotelowy po zaniżonej cenie. Chłopak próbuje nawiązać z byłą partnerką poważną rozmowę, mając nadzieję na wyjaśnienie dawnych spraw.
Tymczasem dla Romea i Ewy nadchodzi jeden z najważniejszych wieczorów w życiu – para wyrusza na wymarzoną studniówkę, chcąc choć na kilka godzin zapomnieć o problemach rodzinnych i skupić się na wspólnej zabawie z rówieśnikami.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3385. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)