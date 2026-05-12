Amelia z „Barw szczęścia” nie żyje. To była ostatnia scena Stanisławy Celińskiej - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-05-12 17:41

Amelia z „Barw szczęścia” nie żyje! Aktorka Stanisława Celińska odeszła w wieku 79 lat, a ostatni odcinek „Barw szczęścia”, w którym się pojawiła, przypadał na grudzień 2025 r. Matka Bruna (Lesław Żurek) długo wspierała syna w walce o Tadzia (Józio Trojanowski), a później służyła radą Karolinie (Marta Dąbrowska), która martwiła się o związek ze Stańskim. Zobacz ZDJĘCIA ostatnich odcinków „Barw szczęścia” z udziałem zmarłej aktorki Stanisławy Celińskiej.

Czarno-białe zdjęcie Stanisławy Celińskiej jako Amelii z „Barw szczęścia" w okularach i kraciastej koszuli, patrzącej z troską na Bruna (Lesław Żurek) w garniturze. Zwiastun ostatniej sceny aktorki.
Barwy szczęścia odc. 3237. Karolina (Marta Dąbrowska), Amelia (Stanisława Celińska) Barwy szczęścia odc. 3237. Karolina (Marta Dąbrowska), Amelia (Stanisława Celińska) Barwy szczęścia, odcinek 3237. Amelia (Stanisława Celińska) Barwy szczęścia odc. 3236. Karolina (Marta Dąbrowska), Bruno (Lesław Żurek), Amelia (Stanisława Celińska)
Amelia z "Barw szczęścia" nie żyje. Stanisława Celińska miała 79 lat

Stanisława Celińska zmarła w wieku 79 lat. Informacja o śmierci aktorki obiega media, a tragiczne wieści potwierdziły osoby z jej otoczenia oraz przedstawiciele środowiska artystycznego. Celińska była jedną z najbardziej cenionych polskich aktorek filmowych, teatralnych i serialowych, znaną szerokiej publiczności m.in. z roli Amelii w „Barwach szczęścia”.

Ostatnie sceny Amelii w „Barwach szczęścia”

Ostatnie miesiące obecności Amelii w serialu "Barwy szczęścia" przypadły na 2025 rok, kiedy jej wątek został wyraźnie odsunięty na dalszy plan. Bohaterka, nie mieszkała już z synem ani Karoliną, a jej obecność ograniczała się do sporadycznych rozmów.

Jednym z ostatnich istotnych momentów był odcinek 3237, wyemitowany 17 października 2025 roku. To wtedy Bruno zdecydował, że spędzi noc u Bożeny (Marieta Żukowska) na Mazurach, co wzbudziło niepokój Karoliny. Amelia uspokajała ją, przekonując, że dla Bruna najważniejsza jest właśnie ona i nie ma powodów do obaw o jego relację.

Ostatni raz postać Amelii pojawiła się w odcinku 3270 "Barw szczęścia", który został wyemitowany 4 grudnia 2025 roku. Było to już krótkie, epizodyczne wystąpienie, które zamknęło jej obecność w serialu bez wyraźnie rozbudowanego finału fabularnego.

Co dalej z postacią Amelii po śmierci Stanisławy Celińskiej?

Na ten moment nie wiadomo, jak twórcy "Barw szczęścia" rozwiążą dalszy los Amelii w serialu. Możliwe, że los tej bohaterki zostanie całkowicie wyciszony i jedynie ktoś z bliskiego otoczenia czasem o niej wspomni. Nie można też wykluczyć najsmutniejszego scenariusza, czyli uśmiercenia postaci w fabule serialu. Na razie wiele opcji pozostaje otwartych, a widzowie muszą czekać na kolejne odcinki, które pokażą, w jakim kierunku pójdzie historia matki Bruna Stańskiego.

