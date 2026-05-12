Amelia z „Barw szczęścia” nie żyje. To była ostatnia scena Stanisławy Celińskiej - ZDJĘCIA

Amelia z "Barw szczęścia" nie żyje. Stanisława Celińska miała 79 lat

Stanisława Celińska zmarła w wieku 79 lat. Informacja o śmierci aktorki obiega media, a tragiczne wieści potwierdziły osoby z jej otoczenia oraz przedstawiciele środowiska artystycznego. Celińska była jedną z najbardziej cenionych polskich aktorek filmowych, teatralnych i serialowych, znaną szerokiej publiczności m.in. z roli Amelii w „Barwach szczęścia”.

Ostatnie sceny Amelii w „Barwach szczęścia”

Ostatnie miesiące obecności Amelii w serialu "Barwy szczęścia" przypadły na 2025 rok, kiedy jej wątek został wyraźnie odsunięty na dalszy plan. Bohaterka, nie mieszkała już z synem ani Karoliną, a jej obecność ograniczała się do sporadycznych rozmów.

Jednym z ostatnich istotnych momentów był odcinek 3237, wyemitowany 17 października 2025 roku. To wtedy Bruno zdecydował, że spędzi noc u Bożeny (Marieta Żukowska) na Mazurach, co wzbudziło niepokój Karoliny. Amelia uspokajała ją, przekonując, że dla Bruna najważniejsza jest właśnie ona i nie ma powodów do obaw o jego relację.

Ostatni raz postać Amelii pojawiła się w odcinku 3270 "Barw szczęścia", który został wyemitowany 4 grudnia 2025 roku. Było to już krótkie, epizodyczne wystąpienie, które zamknęło jej obecność w serialu bez wyraźnie rozbudowanego finału fabularnego.

Co dalej z postacią Amelii po śmierci Stanisławy Celińskiej?

Na ten moment nie wiadomo, jak twórcy "Barw szczęścia" rozwiążą dalszy los Amelii w serialu. Możliwe, że los tej bohaterki zostanie całkowicie wyciszony i jedynie ktoś z bliskiego otoczenia czasem o niej wspomni. Nie można też wykluczyć najsmutniejszego scenariusza, czyli uśmiercenia postaci w fabule serialu. Na razie wiele opcji pozostaje otwartych, a widzowie muszą czekać na kolejne odcinki, które pokażą, w jakim kierunku pójdzie historia matki Bruna Stańskiego.