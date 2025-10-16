Barwy szczęścia, odcinek 3237: Karolina się martwi. Amelia sądzi, że to wielka miłość Bruna – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3237 - piątek, 17.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia" Karolina czasem niepokoi się o wierność Bruna. Cóż, zdradził Bożenę z nią, więc może to powtórzyć i zrobić z inną kobietą. Kiedy w domu znalazł się koralik z naszyjnika Jagody (Karolina Rzepa), nabrała podejrzeń. A on ją okłamał! Wysłał kuratorce SMS, a kiedy przyszła odpowiedź – późnym wieczorem – zapewnił ją, że to wiadomość od Amelii...

Amelia pewna miłości Bruna do Karoliny w 3237. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3236. odcinku „Barw szczęścia” pracownica opieki społecznej, Magdalena Parucka (Małgorzata Neczyporowicz), zapowie, że zgłosi sprawę złamania przez Bruna przepisów stanowiących o warunkowej opiece nad dzieckiem do sądu. Stański powie o tym Bożenie, która z realnej obawy, że Tadzio (Józio Trojanowski) zostanie oddany rodzinie zastępczej, wypisze się ze szpitala. Bruno zawiezie jej syna. W 3237. odcinku serialu „Barwy szczęścia" zadzwoni do Karoliny, by jej powiedzieć, że zostanie u byłej żony na noc. Różańska będzie tym bardzo zirytowana i zwierzy się z tego Amelii, która wytłumaczy jej jak dziecku:

- Bożenka to mama Tadzia. Z Brunem jeszcze długo będą utrzymywać kontakt, bo to rodzice. Ale to nie znaczy, że coś ma się jeszcze między nimi wydarzyć.

- Też chciałabym tak myśleć.

Amelia zapewni Karolinę, że Bruno i Bożena to zamknięty rozdział:

- Tym bardziej, że bardzo dużo się między nimi złego wydarzyło. A poza tym widziałam, jak on na ciebie patrzy, kochanie. Możesz być spokojna.

Zazdrosna Karolina zrobi Brunowi niespodziankę w 3241. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Kiedy w 3241. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno wróci z Mazur od Bożeny, Karolina zgotuje mu niespodziankę. Gorącą! Zrobi wszystko, by nie zaczął fantazjować o byłej żonie.