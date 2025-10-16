Barwy szczęścia, odcinek 3237: Karolina się martwi. Amelia sądzi, że to wielka miłość Bruna – ZDJĘCIA

Anna Kilian
W 3237. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno (Lesław Żurek) zdecyduje o tym, że spędzi noc u Bożeny (Marieta Żukowska) na Mazurach i przyjedzie dopiero następnego dnia po południu. Karolina (Marta Dąbrowska) będzie tym bardzo zirytowana. I zmartwiona, że ukochany może wrócić do byłej żony. Amelia (Stanisława Celińska) wytłumaczy jej, jak to widzi. Według niej Różańska nie ma się czego obawiać, bo dla jej syna jest najważniejsza.

„Barwy szczęścia" odcinek 3237 - piątek, 17.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia" Karolina czasem niepokoi się o wierność Bruna. Cóż, zdradził Bożenę z nią, więc może to powtórzyć i zrobić z inną kobietą. Kiedy w domu znalazł się koralik z naszyjnika Jagody (Karolina Rzepa), nabrała podejrzeń. A on ją okłamał! Wysłał kuratorce SMS, a kiedy przyszła odpowiedź – późnym wieczorem – zapewnił ją, że to wiadomość od Amelii...

Amelia pewna miłości Bruna do Karoliny w 3237. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3236. odcinku „Barw szczęścia” pracownica opieki społecznej, Magdalena Parucka (Małgorzata Neczyporowicz), zapowie, że zgłosi sprawę złamania przez Bruna przepisów stanowiących o warunkowej opiece nad dzieckiem do sądu. Stański powie o tym Bożenie, która z realnej obawy, że Tadzio (Józio Trojanowski) zostanie oddany rodzinie zastępczej, wypisze się ze szpitala. Bruno zawiezie jej syna. W 3237. odcinku serialu „Barwy szczęścia" zadzwoni do Karoliny, by jej powiedzieć, że zostanie u byłej żony na noc. Różańska będzie tym bardzo zirytowana i zwierzy się z tego Amelii, która wytłumaczy jej jak dziecku:

- Bożenka to mama Tadzia. Z Brunem jeszcze długo będą utrzymywać kontakt, bo to rodzice. Ale to nie znaczy, że coś ma się jeszcze między nimi wydarzyć.

- Też chciałabym tak myśleć.

Amelia zapewni Karolinę, że Bruno i Bożena to zamknięty rozdział:

- Tym bardziej, że bardzo dużo się między nimi złego wydarzyło. A poza tym widziałam, jak on na ciebie patrzy, kochanie. Możesz być spokojna.

Zazdrosna Karolina zrobi Brunowi niespodziankę w 3241. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Kiedy w 3241. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno wróci z Mazur od Bożeny, Karolina zgotuje mu niespodziankę. Gorącą! Zrobi wszystko, by nie zaczął fantazjować o byłej żonie.

