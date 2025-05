Barwy szczęścia, odcinek 3199: Romans Bruna z kuratorką Jagodą zacznie się przy Tadziu? Nie utrzymają rąk przy sobie – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3199 - wtorek, 27.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Po drobnym wypadku Tadzia z koralikiem w uchu Bruno musiał wysłuchać awantury, jaką Bożena (Marieta Żukowska) zrobiła mu przez telefon. Jagoda tak się przejęła jego poruszeniem, że poprosiła o aparat i w trakcie rozmowy z byłą żoną Stańskiego wzięła całą winę na siebie. Profesjonalna pani kuratorka skłamała! Dla Bruna.

Bruno okłamał Karolinę w serialu „Barwy szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" Bruno znalazł jeszcze jeden koralik z zerwanego naszyjnika Jagody. Ucieszył się, widząc go. Po tym, jak wysłał jego zdjęcie Redlińskiej, ona odpowiedziała SMS-em późnym wieczorem. Karolina (Marta Dąbrowska) była ciekawa, kto pisze do jej partnera, a Stański nie zawahał się skłamać, że to… Amelia (Stanisława Celińska). Tym razem to on powiedział nieprawdę...

Dotyk Jagody i Bruna w 3199. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3199. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno spotka się z Jagodą w Feel Good po sesji rehabilitacyjnej Tadzia. Tym razem bowiem to on weźmie syna do lekarza – Bożena go o to poprosi, czując się źle tego dnia. Zostawi malca przy sąsiednim stoliku, rysującego, by móc odpowiedzieć na pytania kuratorki. Redlińska będzie dopytywać o FAS chłopca. Adoptowany syn Stańskiego choruje na alkoholowy zespół płodowy. W trakcie rozmowy Bruno będzie szukał w portfelu brakującego koralika z naszyjnika kuratorki, który znalazł w domu. Wyjmując go muśnie jej dłoń niechcący, ale oboje w tej właśnie chwili spojrzą sobie głęboko w oczy. Nieco zażenowani, uśmiechną się do siebie znacząco. Zapomną o Bożym świecie! Wzajemna chemia przyciąga ich do siebie...