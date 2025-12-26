Barwy szczęścia, odcinek 3284: Absurdalny pomysł Mariusza! Wręczy Kasi obrączkę po swojej byłej - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3284 - poniedziałek, 29.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Nadal nie wiadomo, czy i kiedy będzie ślub Kasi i Mariusza w serialu "Barwy szczęścia", ale Karpiuk znów wróci pamięcią do przeszłości, do wydarzeń sprzed kilku lat, kiedy miał się ożenić z Marleną, starszą siostrą Janki (Oliwia Drożdżyk), którą zatrudnił w swoim gospodarstwie! A zacznie się od tego, że znajdzie w domu kolejną pamiątkę miłości sprzed lat: obrączki, które planował nosić z Marleną po ich ślubie, obrączki po jego rodzicach.

Mariusz nie wyrzuci obrączki Marleny w 3284 odcinku "Barw szczęścia"

W końcu Kasia usłyszy od Mariusza w 3284 odcinku "Barw szczęścia", że prześladują go wspomnienia o Marlenie, która miała zostać jego żoną, ale uciekła z Brzezin tuż przed ślubem.

- Wyrzuciłem niemal wszystko, co mi po tamtej miłości zostało, ale obrączek nie mogłem. Nie z sentymentu. W każdym razie nie do Marleny... Te obrączki są po moich rodzicach. Ja miałem nosić tę po moim ojcu, a ona po mojej mamie…

- Co z nimi zrobisz?

- Nie wyrzucę ich, bo to pamiątka po moich rodzicach, ale chciałbym je zanieść do grawera. Żeby spolerował imię Marleny i umieścił tam twoje… - Mariusz podzieli się z Kasią absurdalnym pomysłem, jak wymazać Marlenę z obrączki matki, żeby tylko ona była na niej obecna.

- Nie gniewaj się, ale to nie jest dobry pomysł... Ty i ja to osobny rozdział, inna historia. Nie obciążajmy tego przeszłością - zauważy Kasia, której w 3284 odcinku "Barw szczęścia" nie spodoba się, że ma być dostać obrączkę po Marlenie. Za nic w świecie nie zgodzi się, żeby na ich ślubie włożyli właśnie te pamiątkowe obrączki!

Jakby tego było mało w 3284 odcinku "Barw szczęścia" obawy Kasi co do dawnej miłości Mariusza podsyci jeszcze sąsiadka Borowska (Dorota Piasecka).