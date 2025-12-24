Barwy szczęścia, odcinek 3297: Kasia nie wybaczy Mariuszowi nocy z Janką! To on zajmie jego miejsce u boku jej i Ksawerego - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3297 - poniedziałek, 19.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3297 odcinku "Barw szczęścia" Kasia nie będzie potrafiła wybaczyć Mariuszowi nocy spędzonej z Janką. Tym bardziej, że już wcześniej będzie ostrzegać go przed zakochaną w nim Dąbrowską, ale Karpiuk nie weźmie tego na poważnie. I w końcu się doigra, gdyż pod kolejną nieobecność narzeczonej, wreszcie ulegnie siostrze swojej niedoszłej żony!

Zdradzamy, że w 3294 odcinku "Barw szczęścia" Janka w końcu osiągnie swój cel i uwiedzie Mariusza w trakcie malowania remizy w Brzezinach, która szybko zamieni się w wesołą i mocno zakrapianą imprezę. I wówczas Dąbrowska już przestanie się hamować i zacznie otwarcie prowokować szefa, który w końcu wyląduje z nią w łóżku! Tyle tylko, że Karpiuk zupełnie nie będzie świadomy tego, co stało się zeszłej nocy, przez co nie będzie wiedział, czy zdradził Kasię!

Ale pod wpływem uwag Borowskiej (Dorota Piasecka) zdecyduje się do tego przyznać ukochanej! Szczególnie, że ona nie będzie miała wątpliwości co do tego, co zaszło między nim a Dąbrowską, gdy rankiem zobaczy dziewczynę, wymykającą się z jego domu!

Kasia nie będzie chciała wyjeżdżać na rodzinny wyjazd z niewiernym Mariuszem w 3297 odcinku "Barw szczęścia"!

Słowa Mariusza w 3296 odcinku "Barw szczęścia" będą dla Kasi szokiem! Tym bardziej, że Karpiuk zdecyduje się na odważne wyznanie tuż przed ich wspólnymi wakacjami w Grecji, na które będą mieli jechać wspólnie z Ksawerym. Jednak domniemana zdrada narzeczonego zmieni wszystko, gdyż Sadowska nie będzie w stanie wybaczyć mu nocy spędzonej z Janką!

Do tego stopnia, że w 3297 odcinku "Barw szczęścia" Kasia nie zgodzi się, aby Mariusz z nimi pojechał na rodzinne wakacje! I choć pewnie Sadowska tak naprawdę nie powie synowi z jakiej to racji i nie wsypie niewiernego narzeczonego przed swoim synem, to jednak nie zmieni zdania co do ich wyjazdu i zdecyduje się na nie jechać bez niego! Aczkolwiek ani ona, ani Sadowski nie będą narzekać na samotność, gdyż miejsce Karpiuka obok nich zajmie zupełnie ktoś inny!

To Czesław zastąpi Kasi i Ksaweremu, Karpiuka w 3297 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3297 odcinku "Barw szczęścia" Sadowscy pojadą na rodzinne wakacje z Czesławem (Marian Jaskulski)! To ojciec Kasi zastąpi jej i Ksaweremu, Mariusza i bardzo chętnie z nimi wyjdzie. Szczególnie, że jego druga córka Agnieszka (Katarzyna Tlałka) będzie w tym czasie zajęta więzieniem Łukasza (Michał Rolnicki), o czym jednak nikt z nich nie będzie świadomy, przez co z nią nie będzie mógł wyjechać na obiecane wakacje. Ale i tak będzie wolał je spędzić z nimi!

A niewierny Mariusz w 3297 odcinku "Barw szczęścia" zostanie w Brzezinach sam i będzie mógł jedynie pomarzyć o Kasi i Ksawerym! Karpiuk zacznie ogromnie żałować tego, co się wydarzyło i w końcu postanowić odciąć się od Janki, kończąc jej praktyki na swoim gospodarstwie. Ale ona tak łatwo i tak wcale nie odpuści!