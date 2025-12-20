Barwy szczęścia, odcinek 3298: Ojciec Janki rozprawi się z Mariuszem! To będzie koniec - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3298 - wtorek, 20.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3298 odcinku "Barw szczęścia" wściekły ojciec Janki zaatakuje Mariusza! Dąbrowski zjawi się na gospodarstwie Karpiuka i postanowi rozprawić się z rolnikiem, który zbliży się do jego kolejnej córki! I choć wcześniej to starsza Marlena skrzywdziła i porzuciła go tuż przed ołtarzem, to w przypadku młodszej Dąbrowskiej będzie nieco inaczej, gdyż to ona będzie kusić, prowokować i upijać Mariusza, z którym w końcu wyląduje w łóżku!

I najpewniej tego w 3298 odcinku "Barw szczęścia" dowie się Dąbrowski! Szczególnie, że ich wspólna sąsiadka Borowska (Dorota Piasecka) rankiem nakryje Jankę, wymykającą się z domu Mariusza po wesołej i mocno zakrapianej imprezie w remizie, która miała być jedynie zwykłym malowaniem budynku straży pożarnej w Brzezinach, a zamieniła się w grubą zabawę! A wieści o nich będą nieść się po wsi już od dawna!

Ojciec Janki brutalnie zaatakuje Mariusza w 3298 odcinku "Barw szczęścia"!

Do tego stopnia, że Mariusz sam przyzna się Kasi (Katarzyna Glinka) do swojej nocy z Janką, po której ona znów od niego odjedzie wraz z Ksawerym (Bartosz Gruchot), a Mariusz zostanie sam! Być może wtedy odepchnie od siebie i Jankę, która do tego doprowadzi, o czym w 3298 odcinku "Barw szczęścia" w końcu dowie się i jej ojciec. I oczywiście tak tego nie zostawi!

Zdradzamy, że w 3298 odcinku "Barw szczęścia" wzburzony mężczyzna zjawi się na gospodarstwie Karpiuka, gdzie będzie chciał go zaatakować pieńkiem drzewa. Ale na szczęście, w ostatniej chwili Mariusza zdoła uratować Janka, która go odepchnie, bo wracający z zakupów i obładowanymi torbami rolnik nie będzie się tego spodziewał. Jednak wówczas to on szybko przejmie inicjatywę i równie prędko obezwładni Dąbrowskiego!

Karpiuk podziękuje Dąbrowskiej za współpracę w 3298 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3298 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz przyciśnie ojca Janki do drzewa, po czym, gdy ten się w końcu uspokoi, to oczywiście go puści. Ale wtedy stanie się jasne, że już dłużej nie będzie mógł współpracować z Janką, która będzie robić praktyki studenckie u niego na gospodarstwie. I wówczas rolnik zdecyduje się je zakończyć.

Ale oczywiście 3298 odcinku "Barw szczęścia" nie od tak, gdyż wystawi Jance jeszcze świetne preferencje, gdyż na roli dziewczyna będzie znać się jak mało kto, z czego rolnik doskonale będzie zdawał sobie sprawę. I w ten sposób będzie chciał się jej nie tylko odwdzięczyć czy zaliczyć staż, ale także pomóc w ewentualnym poszukiwaniu nowej pracy, za co Dąbrowska będzie mu oczywiście bardzo wdzięczna. Do tego stopnia, że znów rzuci mu się w ramiona.

Janka nie ucieszy się z takiego obrotu spraw w 3298 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3298 odcinku "Barw szczęścia" Janka nie będzie zadowolona z tego, że jej współpraca z Mariuszem się zakończy, bo przez to nie będzie już z nim spędzać tyle czasu i nie będzie mogła go dalej uwodzić. Jednak wówczas nie będzie już innego wyjścia, bo sprawy zajdą już za daleko, a Karpiuk nie będzie mógł zachować się inaczej.

Tym bardziej, że w grę w 3298 odcinku "Barw szczęścia" wejdzie już nie tylko jego związek z Kasią, ale i jego życie i zdrowie, gdy zaatakuje go ojciec Janki!