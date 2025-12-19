Barwy szczęścia, odcinek 3295: Mariusz obudzi się w łóżku z Janką! Nie będzie pamiętał, czy zdradził Kasię - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3295 - czwartek, 15.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3295 odcinku "Barw szczęścia" rozebrany Mariusz dozna szoku, gdy po wesołej i mocno zakrapianej imprezie w remizie obudzi się obok gołej Janki! Tym bardziej, że zupełnie nie będzie pamiętał, co zaszło między nią, a nim poprzedniej nocy.

Szczególnie, że w 3295 odcinku "Barw szczęścia" Dąbrowska już o to zadba, gdy Karpiuk kolejny raz zostanie w Brzezinach bez Kasi, co ona oczywiście postanowi wykorzystać. I to jeszcze w momencie, gdy będą ważyły się losy byłego męża Sadowskiej, a ojca Ksawerego (Bartosz Gruchot). Ale zakochana w rolniku Janka nie będzie mieć żadnych skrupułów, gdyż zobaczy w tym swoją kolejną szansę i "w końcu" ją wykorzysta!

Pijany Mariusz nie będzie wiedział, co zaszło między nim a Janką w 3295 odcinku "Barw szczęścia"!

Zdradzamy, że Janka postanowi upić Mariusza w trakcie wspólnego malowania remizy, która szybko przerodzi się w miłą zabawę. Szczególnie dla Karpiuka, gdyż w jej trakcie Dąbrowska już nie tylko będzie go adorować, ale także zacznie już otwarcie go prowokować, czemu w końcu narzeczony Kasi w 3295 odcinku "Barw szczęścia" ulegnie pod jej nieobecność.

Tyle tylko, że w 3295 odcinku "Barw szczęścia" Karpiuk nie będzie pewien, czy faktycznie zdradził Sadowską, bo choć wszystko będzie na to wskazywało, to jednak on zupełnie nie będzie tego pamiętał. A sytuacji nie poprawi fakt, że tuż po wspólnej nocy, Janka ucieknie niczym kopciuszek, przez co Mariusz początkowo nie zdąży z nią porozmawiać.

Czy Mariusz zdradzi Kasię w 3295 odcinku "Barw szczęścia"?

Czyżby w 3295 odcinku "Barw szczęścia" było to oznaką tego, że między nimi jednak do czegoś doszło? A może wręcz przeciwnie, Janka zrobi to specjalnie, aby Mariusz właśnie tak myślał? Szczególnie, że właśnie takiego zdania będzie jego sąsiadka Borowska (Dorota Piasecka), która nakryje rankiem uciekającą Dąbrowską z domu Karpiuka. Tym bardziej, że sama będzie świadkiem tego, jak dobrze będą bawić się ze sobą poprzedniego wieczoru!

I oczywiście, w 3295 odcinku "Barw szczęścia" tak tego nie zostawi i zacznie robić Mariuszowi wymówki! Borowska zdecydowanie stanie po stronie Kasi i nie daruje tego Karpiukowi! Ale co sąsiadka usłyszy od niego? I czy rolnik w końcu dowie się, co tak naprawdę zaszło? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!