Barwy szczęścia, odcinek 3300: Elżbieta nie zgodzi, aby Romeo zamieszkał u niej z Ewą! Nie przed ślubem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3300 - czwartek, 22.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3300 odcinku "Barw szczęścia" zakochana Ewa za wszelką cenę spróbuje namówić babcię, aby pozwoliła u nich zamieszkać Romeo po jego powrocie z Włoch. Tym bardziej, iż zda sobie sprawę, że do Grzelaków już nie będzie mógł wrócić, gdy Aleks nakryje ją i Włocha na ich pierwszym razie i to jeszcze w jego własnym łóżku i w ten sposób dowie się, że są razem, czego nie będzie mógł darować zarówno im, jak i swojej matce Aldonie (Elżbieta Romanowska), która zgodziła się, aby Bianchi został pod ich dachem.

I choć przed swoim powrotem do Londynu w 3299 odcinku "Barw szczęścia" Aleks pogodzi się zarówno z Aldoną, jak i Ewą, to jednak wobec Romea nie będzie tak wyrozumiały. A rodzicie nie będą chcieli więcej mu się narażać, z czego Walawska doskonale zda sobie sprawę. I z tego względu zacznie przekonywać Elżbietę, aby pozwoliła mu zostać u siebie. Tym bardziej, że zakochany chłopak przecież obieca jej wrócić. Tyle tylko, że nie będzie miał, gdzie!

Restrykcyjna Elżbieta nie zgodzi się, aby Ewa i Romeo zamieszkali razem przed ślubem w 3300 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że w 3300 odcinku "Barw szczęścia" i Elżbieta kategorycznie nie zgodzi się, aby Romeo zamieszkał u niej z Ewą. I choć wnuczka poręczy za Włocha i zacznie zapewniać, że nie będzie sprawiał żadnych kłopotów, a nawet wręcz przeciwnie, to problem będzie leżał, gdzie indziej, bo restrykcyjna seniorka nie zgodzi się, aby młodzi zamieszkali razem przed ślubem!

- Ewuś, choćbyś czerwony dywan przede mną rozwijała, to ja i tak się nie zgodzę, żeby Romeo tu zamieszkał... Nie mogę! - wyzna jej Elżbieta.

- Ale to nie będzie żaden kłopot, oboje będziemy bardzo pomagali... - zacznie zapewniać ją Ewa.

- Może cię odwiedzać, choćby codziennie! Ale zamieszkać? Kawaler u panny? Nie ma mowy! - babcia postawi sprawę jasno.

Jednak w 3300 odcinku "Barw szczęścia" w tej sytuacji codzienne odwiedzanie nie będzie możliwe, bo Romeo nie będzie miał nawet, gdzie się zatrzymać, aby mógł spotykać z się z Ewą. Tym bardziej, że nie będzie go stać na to, aby sobie coś wynająć lub zamieszkać w hotelu. Czy zatem jedynym wyjściem w tej sytuacji będzie ślub Ewy i Romea? Niestety, w tym momencie nie będzie o nim mowy...

Walawska i Bianchi zaczną nowe wspólne życie we Włoszech w 3301 odcinku "Barw szczęścia"?

A to dlatego, że w 3300 odcinku "Barw szczęścia" na Ewę spadnie kolejna tragiczna wiadomość, gdy stan matki Romea drastycznie się pogorszy. Do tego stopnia, że kobieta już będzie walczyć o życie i nie będzie pewne, czy uda się ją uratować. I wówczas to Walawska bez wahania podejmie decyzję o wylocie do ukochanego, ale i na to nie będzie chciała zgodzić się jej babcia, która wciąż będzie za nią odpowiedzialna!

- Babciu, ja już nie jestem dzieckiem... I wiem, jak to jest stracić mamę… - przypomni jej Walawska.

- Ja wszystko rozumiem, ale nie mogę się zgodzić na taki wyjazd! - zapowie jej seniorka.

- On nie ma nikogo, tylko mnie! - spróbuje ją przekonać, ale także z marnym skutkiem, bo babcia będzie dysponować dokłądnie takim samym argumentem jak chłopak jej wnuczki - Ja też mam tylko ciebie!

Ale ostatecznie w 3301 odcinku "Barw szczęścia" Walawska wybierze ukochanego i zdecyduje się do niej wylecieć nawet wbrew zgody babci! Czy właśnie tam zostanie z Bianchim już na zawsze? Czy zakochani zaczną nowe życie poza Polską, skoro w niej nie będą mogli być razem? Przekonamy się już niebawem!