Barwy szczęścia, odcinek 3297: Zraniony Aleks wytknie Ewie wspólną noc z Romeem! Dobije go tym wyznaniem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3297 - poniedziałek, 19.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3297 odcinku "Barw szczęścia" Aleks wciąż nie będzie mógł pogodzić się ze związkiem Ewy i Romea. Tym bardziej, że wyjdzie on na zdecydowanie wyższy szczebel niż miało to miejsce w przypadku jego i Walawskiej, gdyż u nich skończyło się jedynie na pocałunkach, a z Włochem jego ukochana przeżyje swój pierwszy raz. I to na dodatek jeszcze w jego łóżku!

I nic dziwnego, że w 3297 odcinku "Barw szczęścia" Grzelak tak mocno to przeżyje. Szczególnie, że wraz z rodzicami nakryją ich na gorącym uczynku, co tylko dodatkowo zaboli Aleksa. Zwłaszcza, że młodzi postanowią udawać, że nic się nie stało, ale nikt nie będzie miał żadnych wątpliwości, że dopiero co spędzili ze sobą swoją pierwszą wspólną noc.

Zraniony Aleks rozmówi się z Ewą po jej pierwszej wspólnej nocy z Romeem w 3297 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3296 odcinku "Barw szczęścia" wzburzony Aleks od razu postanowi rozmówić się z Romeem, który tylko doleje oliwy do ognia. A to dlatego, że nie będzie widział nic złego w swojej relacji z Ewą, bo już od dawna nie będzie ona dziewczyną Grzelaka, czego chłopak wciąż nie będzie w stanie zaakceptować. Do tego stopnia, że nie poprzestanie na Włochu i cały urażony złoży wizytę i swojej byłej dziewczynie!

W 3297 odcinku "Barw szczęścia" zraniony Grzelak już na wstępie zaatakuje Walawską, która początkowo na spokojnie będzie chciała mu wszystko wyjaśnić. Tyle tylko, że Aleks nie uwierzy jej w żadne słowo, gdyż będzie widział to wszystko zupełnie inaczej!

- Nie miałaś odwagi, co? Nie miałaś odwagi spojrzeć mi w oczy!... Przyszedłem tu tylko po to, żeby usłyszeć bezpośrednio od ciebie, co ci takiego zrobiłem, że tak się na mnie odgrywasz! - wyrzuci jej Aleks.

- Aleks, proszę cię, zrozum, że ani Romeo, ani ja nie mieliśmy wobec ciebie żadnych złych intencji… - spróbuje spokojnie wyjaśnić mu Ewa.

- Jasne, ty zwłaszcza! - zakpi z niej Grzelak.

- Zawsze byłeś dla mnie ważny… - wyzna mu Walawska.

- Ale ten makaroniarz okazał się ważniejszy, tak? - wytknie jej były chłopak.

Walawska dobije Grzelaka, ale i on nie pozostanie jej dłużny w 3297 odcinku "Barw szczęścia"!

I w tym momencie w 3297 odcinku "Barw szczęścia" Ewa już nie wytrzyma i ostro wyrzuci mu, w czym rzecz, czym dodatkowo go dobije. Do tego stopnia, że i Aleks już do końca przestanie się hamować i da jej jasno do zrozumienia, co myśli na jej temat!

- Tak! Bo z tobą się przyjaźniłam, a w nim się zakochałam! I to jest właśnie ta różnica! - powie mu Ewa.

- I bzyknęłaś się z nim w moim łóżku! - odgryzie jej się Aleks.

I wówczas w 3297 odcinku "Barw szczęścia" atmosfera między byłą parą naprawdę zrobi się gorąca, gdyż oboje powiedzą sobie o kilka słów za dużo! Ale na szczęście przed powrotem Grzelaka do Londynu jeszcze zdążą sobie wszystko wyjaśnić i się pojednać.