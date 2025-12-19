Barwy szczęścia, odcinek 3296: Aleks rozmówi się z Romeo! Po powrocie Grzelaka wszystko się zmieni - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3296 - piątek, 16.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3296 odcinku "Barw szczęścia" atmosfera w domu Grzelaków zrobi się naprawdę gorąca! I nic dziwnego, gdyż Aldona, Borys (Jakub Wieczorek), a przede wszystkim Aleks zupełnie nie tak będzie wyobrażał sobie swój powrót do Polski! Tym bardziej, że pod nieobecność całej ich rodziny naprawdę sporo się zadzieje, ale nie w tym kierunku, jaki mogłaby przypuszczać Grzelakowa. A to dlatego, że Bianchi wcale nie nabroi w ich sklepie, a domu, w którym wspólnie z Ewą przeżyją swój pierwszy raz, co będzie dla nich ogromnym szokiem!

A zwłaszcza dla Aleksa, gdyż w 3296 odcinku "Barw szczęścia" gdyż nastolatkowie zrobią to w jego własnym łóżku! A co gorsze, Romeo zaciągnie do niego jego byłą dziewczynę, w której na dodatek się zakocha. Dokładnie tak samo jak kiedyś młody Grzelak, który ogromnie przeżył ich rozstanie. Do tego stopnia, że zdecydował się wyjechać, aby zapomnieć o swojej ukochanej, a tuż po powrocie doświadczy tego...

Rozżalony Aleks rozprawi się z Romeem w 3296 odcinku "Barw szczęścia"!

I w 3296 odcinku "Barw szczęścia" Aleks nie daruje tego Romeo! I nic dziwnego, gdyż młody Grzelak zupełnie nie będzie wyobrażał sobie przebywania nie tylko pod jednym dachem, ale także i w jednym pokoju z chłopakiem, który nie dość, że zajął jego miejsce u boku jego rodziców czy przyjaciół, to jeszcze byłej dziewczyny.

W 3296 odcinku "Barw szczęścia" młody Grzelak nie przejdzie obok tego obojętnie, bo już atmosferę na rodzinnym śniadaniu będzie można między nimi kroić. I tuż po nim urażony Aleks postanowi jeszcze rozmówić się z zakochanym Włochem. Ale ta rozmowa wcale nie przyniesie nic dobrego! A wręcz przeciwnie!

Włoch będzie musiał opuścić Grzelaków w 3296 odcinku "Barw szczęścia"?

Wszystko przez to, że w 3296 odcinku "Barw szczęścia" Romeo najpewniej będzie musiał opuścić nie tylko dom Grzelaków, ale i Polskę, bo w tej sytuacji Aldona i Borys nie będą w stanie się nim dłużej zajmować. Zwłaszcza, gdy syn Grzelakowej będzie przeżywał dramat. Jednak nie mniejszy niż Walawska z Bianchim, którzy znów będą musieli się rozstać. Ale już nie przez Ewelinę (Amelia Listwoń), a właśnie Aleksa!

W 3296 odcinku "Barw szczęścia" zakochani bardzo mocno to przeżyją. I nic dziwnego, gdyż dopiero co ponownie się ze sobą zwiążą, gdy zrozumieją siłę swojego uczucia i wyznają sobie miłość, która niestety znów nie będzie mieć happy endu...