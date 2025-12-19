Barwy szczęścia, odcinek 3296: Smutny powrót Aleksa! Odkryje, co łączy Romea z Ewą - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3296 - piątek, 16.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3296 odcinku "Barw szczęścia" Aleks wróci do Polski po dłuższej nieobecności! Przypomnijmy, że prawie rok temu syn Aldony wyjechał na szkolną wymianę do Londynu, a jego miejsce w jego pokoju, a domu Grzelaków zajął właśnie Romeo. Ale jak szybko się okazało nie tylko, gdyż także i u boku Ewy, która przecież wcześniej była dziewczyną młodego Grzelaka. Jednak tuż przed jego wyjazdem para się rozstała, a Aleks długo nie mógł się z tym pogodzić. Aż w końcu wyjechał.

Ale w 3296 odcinku "Barw szczęścia" niespodziewanie wróci i znów się zawiedzie! I nic dziwnego, gdyż pod jego nieobecność Ewa mocno zbliży się do Romea, w którym nie tylko się zakocha, ale także tuż przed jego powrotem przeżyje z nim swój pierwszy raz i zdecyduje się na krok, na który z Aleksem nie była gotowa!

Wstrząs Aleksa po powrocie do domu Grzelaków w 3296 odcinku "Barw szczęścia"!

I to w 3296 odcinku "Barw szczęścia" będzie dla Aleksa prawdziwy wstrząs! Tak samo jak i dla Grzelaków, którzy także nie będą się spodziewać takiego obrotu spraw pod ich nieobecność. I choć Aldona będzie mieć złe przeczucia przed ich wylotem do Londynu, to nawet przez myśl jej nie przejdzie, że dojdzie do czegoś takiego. A to dlatego, iż bardziej będzie się spodziewać tego, że Włoch mógłby znów ich oszukać i okraść, a nie przespać się z byłą dziewczyną Aleksa!

Szczególnie, że w 3296 odcinku "Barw szczęścia" Grzelakowie nie będą świadomi tego, że Romeo i Ewa znów się do siebie zbliżą! Tym bardziej, że przecież wcześniej ani Walawska, ani Ewelina (Amelia Listwoń) nie chciały go znać, a teraz para znów się zejdzie, a na dodatek spędzi ze sobą pierwszą wspólną noc nie tylko w ich domu, ale i łóżku Aleksa, co będzie dla nich wszystkim prawdziwym wstrząsem!

Aleks nie daruje Romeo związku z Ewą w 3296 odcinku "Barw szczęścia"!

Do tego stopnia, że w 3296 odcinku "Barw szczęścia" atmosferę w domu Grzelaków będzie można aż kroić, gdyż tak zgęstnieje! I z pewnością nie zasiądą do wspólnego śniadania jak jedna wielka rodzina, gdyż ono zupełnie nie będzie wyglądało tak, jak po swoim pierwszym razie z Ewą, mógłby sobie wyobrażać Romeo, czy Aldona z Borysem i Aleksem przed odkryciem tego, co się stało.

Ale na tym w 3296 odcinku "Barw szczęścia" oczywiście się nie skończy, gdyż Aleks tak tego nie zostawi i jeszcze rozmówi się ze swoim następcą, który zwiąże się z jego byłą dziewczyną, czym z pewnością ogromnie go zrani. I to do tego stopnia, że najprawdopodobniej Romeo będzie musiał odejść, gdyż młody Grzelak nie będzie chciał go po tym wszystkim oglądać. A już tym bardziej współdzielić z nim swojego pokoju w swoim własnym domu!