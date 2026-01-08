Barwy szczęścia, odcinek 3302: Borys ojcem Romea po śmierci jego matki! Sprowadzi go z powrotem do Polski - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3302 - poniedziałek, 26.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3302 odcinku "Barw szczęścia" Borys dotrze do Włoch, gdzie chwilę wcześniej przybędzie i Ewa, która bez zgody babci wyleci do Włoch, gdy stan matki Romea dramatycznie się pogorszy. Walawska postanowi być przy ukochanym w najgorszym momencie. Tym bardziej, że jak nikt inny będzie doskonale wiedzieć, co może czuć teraz jej ukochany chłopak. I stąd nie będzie mogła się zachować się inaczej, tylko wsiądzie w samolot i przyleci do niego nawet mimo zakazu Elżbiety!

I dobrze, bo jej obecność w 3302 odcinku "Barw szczęścia" naprawdę się przyda Romeo, który niestety chwilę wcześniej straci najważniejszą kobietę w swoim życiu. Matka Włocha umrze, a zrozpaczony chłopak będzie już o krok od załamania. Tym bardziej, że nie będzie mógł sobie darować tego, że nie było go przy niej w ostatnich momentach życia.

- Romi! Tak mi strasznie przykro... Jak się czujesz? - zatroszczy się o niego Ewa.

- Jak jesteś, to już lepiej… - wyzna Romeo, ale po chwili smutno doda - Nie mogę sobie tego wybaczyć, rozumiesz?

- Przecież nic nie mogłeś zrobić... - zauważy Walawska.

- Mogłem z nią być!... Moja mama była śmiertelnie chora, a ja w tym czasie dobrze się bawiłem w Polsce!... Gdybym wiedział, przyjechałbym, spędził z nią czas… - wyrzuci sobie Bianchi.

Borys zaopiekuje się Romeem po śmierci jego matki w 3302 odcinku "Barw szczęścia"!

Chwilę później w 3302 odcinku "Barw szczęścia" do włoskiego szpitala dotrze i Borys. Jednak Grzelak wcale nie skupi swojej uwagi na zbuntowanej Ewie, która ucieknie z domu wbrew zgody babci tylko na zrozpaczonym Bianchim. Grzelak momentalnie zapomni o tym, co było i od razu chwyci załamanego chłopaka w objęcia, otaczając go przy tym ojcowską troską.

W 3302 odcinku "Barw szczęścia" Grzelak obieca Bianchiemu pomoc w organizacji pogrzebu jego matki, a następnie zdecyduje się przejąć opiekę nad chłopakiem, sprowadzając go z powrotem do Polski! Borys postanowi znów ściągnąć Włocha do domu jego i Aldony (Elżbieta Romanowska) i to już wbrew uczuciom Aleksa (Hubert Wiatrowski), który miał przecież wiele żalu nie tylko do zakochanych, ale i swojej matki, gdy nakryje ich razem w łóżku i w ten sposób dowie się, że są razem. Ale w tej sytuacji to nie będzie mieć dla mężczyzny żadnego znaczenia.

- Załatwimy tu wszystkie sprawy, pochowamy twoją mamę i wracamy do Polski... Bo tam masz dom. Masz szkołę, przyjaciół, dziewczynę... Nawet pracę masz. Tam jest twoje miejsce! - oświadczy mu Borys.

Grzelak zastąpi Bianchiemu ojca w 3302 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3302 odcinku "Barw szczęścia" zrozpaczony, ale i wdzięczny Romeo od razu odwzajemni uścisk Borysa i oczywiście przystanie na jego propozycję. Tym bardziej, że wtedy nie będzie miał już po co zostawać we Włoszech, gdzie już nie będzie miał ani nikogo, ani niczego, gdyż jego pijący ociec i tak nie będzie się nim interesował nawet po śmierci matki.

W zupełnym przeciwieństwie do Borysa, który w tej sytuacji w 3302 odcinku "Barw szczęścia" mu go zastąpi i otoczy go taką troską, o jakiej mógłby jedynie pomarzyć. A teraz stanie się ona faktem!

Barwy szczęścia. Tak Aldona i Borys będą się szykowali na powrót Aleksa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.