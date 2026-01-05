Barwy szczęścia, odcinek 3300: Romeo zamieszka z Ewą u Elżbiety? Do Grzelaków już nie będzie mógł wrócić - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3300 - czwartek, 22.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3300 odcinku "Barw szczęścia" zakochana Ewa nie będzie miała zamiaru rezygnować z Romea. Tym bardziej po wyjeździe Aleksa (Hubert Wiatrowski), z którym ostatecznie się pogodzi, gdy ten nie będzie mógł pogodzić się z ich związkiem i zacznie ją nachodzić, gdy nakryje ich na pierwszym razie w swoim własnym łóżku.

Tyle tylko, że w 3300 odcinku "Barw szczęścia" Bianchi nie będzie mógł liczyć na podobną pobłażliwość z jego strony, gdyż o jego powrocie do domu Grzelaków już nie będzie mowy, bo młody Grzelak będzie miał żal do matki, że w ogóle przyjęła go pod swój dach. I choć i Aldonie wybaczy, to jednak żona Borysa postanowi już nie kusić losu i nie sprowadzać Włocha z powrotem w jego miejsce!

Ewa zacznie namawiać babcię, aby zamieszkały z Romeo w 3300 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3300 odcinku "Barw szczęścia" Walawska doskonale zda sobie z tego sprawę i z tego względu postanowi znaleźć miejsce dla ukochanego zupełnie gdzieś indziej. Ale wcale nie daleko, gdyż pod dachem swojej babci Elżbiety! Zdradzamy, że Ewa zacznie namawiać seniorkę, aby przyjęła Romea pod swój dach i pozwoliła im razem ze sobą zamieszkać.

Tyle tylko, że wtedy w 3300 odcinku "Barw szczęścia" sprawy skomplikują się jeszcze bardziej, gdy okaże się, że stan matki Romea dramatycznie się pogorszył, bo kobieta już będzie walczyć o życie. A to będzie oznaczać, że Bianchi wcale tak szybko nie wróci do Ewy! Ale Walawska w pełni to zrozumie i w tej sytuacji sama zdecyduje się polecieć do Włoch, aby wspierać ukochanego w tak trudnym momencie.

Zdesperowana Walawska sama poleci do Włocha w 3300 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak w 3300 odcinku "Barw szczęścia" zdesperowana Ewa zrobi to za plecami babci, która z przerażeniem odkryje jej ucieczkę z domu. Pewnie dlatego, że Elżbieta jednak nie zgodzi się, aby Romeo z nimi zamieszkał, w związku z czym zbuntowana wnuczka nie poinformuje jej o swoich planach.

Ale seniorka w 3300 odcinku "Barw szczęścia" w końcu sama to zauważy i cała zaniepokojona od razu zaalarmuje o tym Grzelaków. A Borys bez wahania zdecyduje się polecieć po dziewczynę. Tym bardziej, iż sam był świadkiem tego, jak przeżyła ona wyjazd Romeo, przez co doskonale będzie wiedział, co może czuć. Czy zatem w tej sytuacji zdoła sprowadzić ją z powrotem do domu? I co dalej będzie z Romeo? Czy w tej sytuacji Grzelakowie jednak zmienią zdanie albo zrobi to sama Elżbieta? Odpowiedzi na te pytani poznamy już niebawem!