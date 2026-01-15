Barwy szczęścia, odcinek 3295: Pierwszy raz Ewy i Romea! Zrobią to, bo Grzelaków nie będzie w domu - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3295 - czwartek, 15.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3295 odcinku "Barw szczęścia" nastąpi przełomowy moment w relacji Ewy i Romea! I nic dziwnego, gdyż po 18-stce Włocha, nastolatkowie znów się do siebie zbliżą, gdy zrozumieją, co tak naprawdę do siebie czują. Do tego stopnia, że zakochana Walawska już nie będzie w stanie zrezygnować z chłopaka na rzecz swojej przyjaciółki Eweliny (Amelia Listwoń), z którą nieco wcześniej o niego rywalizowała. Tak samo jak Bianchi, który za radą Wiktora (Grzegorz Kestranek) w końcu wyzna jej swoje uczucia, a ona to odwzajemni!

A już w 3295 odcinku "Barw szczęścia" para zdecyduje się na kolejny przełomowy krok w swoim związku! Szczególnie, że po wyjeździe Aldony (Elżbieta Romanowska) i Borysa (Jakub Wieczorek) do Aleksa do Londynu będzie mieć ku temu warunki, bo Romeo będzie mieć wolną chatę, co oczywiście postanowi wykorzystać!

Ewa i Romeo przeżyją swój pierwszy raz w 3295 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3295 odcinku "Barw szczęścia" Romeo zaprosi do siebie Ewę pod nieobecność Grzelaków! Para wreszcie wyzna sobie miłość, przez co znów zrobi się między nimi gorąco. Nastolatkowie ponownie się do siebie zbliżą, ale tym razem nie poprzestaną już tylko na pocałunku, gdyż zdecydują się pójść o krok dalej i przeżyć ze sobą swój pierwszy raz!

W 3295 odcinku "Barw szczęścia" młodzi szybko przeniosą się z kuchni Grzelaków do pokoju Romea, a właściwie Aleksa, z którym przecież wcześniej spotykała się Walawska i gdzie także bywała, ale u biologicznego syna Aldony. Jednak ten fakt nie będzie jej przeszkadzał w tym, aby pójść tam do jego łóżka z Włochem, bo przecież z Grzelakiem już od dawna nie będą razem!

Szczęście Walawskiej i Włocha nie potrwa długo w 3295 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3295 odcinku "Barw szczęścia" Ewa prześpi się z Romeem, ale miłe chwile wcale nie potrwają długo! Wszystko przez to, że tuż po wszystkim do domu z Londynu już wrócą Grzelakowie, czego Romeo nie będzie się spodziewał! Tym bardziej, że nie pojawią się sami tylko właśnie z Aleksem, co skomplikuje już wszystko!

I nic dziwnego, gdyż przecież Walawska będzie jego byłą dziewczyną, z którą przecież on nie chciał się rozstawać i długo dochodził do siebie, gdy ona zakończyła ich związek! A teraz jeszcze dowie się, że związała się ona z jego zamiennikiem, z którym w 3295 odcinku "Barw szczęścia" poszła na całość i to jeszcze w jego łóżku...

