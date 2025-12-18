Barwy szczęścia, odcinek 3293: Romeo po wyjeździe Grzelaków odbierze dramatyczny telefon ze szpitala! Nie tego będzie się spodziewał

"Barwy szczęścia" odcinek 3293 - wtorek, 13.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3293 odcinku "Barw szczęścia" Romeo otrzyma dramatyczne wieści i to tuż po wyjeździe Grzelaków do Aleksa do Londynu, którego Aldona będzie straszliwie się obawiać. I jak się okaże słusznie. Tyle tylko, że nie w takim sensie jak będzie podejrzewać żona Borysa, bo na szczęście Bianchi znów ich nie oszuka i nie okradnie. Jednak tuż pod nieobecność Grzelaków niestety dojdzie do innej tragedii w życiu Włocha!

W 3293 odcinku "Barw szczęścia" Bianchi kompletnie się załamie, gdy otrzyma telefon z Włoch z dramatyczną wiadomością o nagłej hospitalizacji jego matki! Tym bardziej, że wówczas stanie się dla niego jasne, czemu kobieta nie zadzwoniła do niego w dniu 18. urodzin, co dobije go jeszcze bardziej. I to wcale nie bez powodu!

Romeo załamie się po tragicznej wiadomości z Włoch o jego matce w 3293 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, iż Włoch będzie podejrzewał, że w ten sposób matka mści się ona na nim za to, że postanowił jednak zostać w Polsce u boku Grzelaków, u których będzie miał lepsze warunki do życia. Szczególnie, że po podjęciu tej decyzji ich kontakt już ucierpi, a brak telefonu w tak ważnym dla niego dniu w 3283 odcinku "Barw szczęścia" będzie ogromnym ciosem.

Jednak prawda o zachowaniu matki Romea w 3293 odcinku "Barw szczęścia" okaże się zupełnie inna i dużo bardziej poważna, bo przecież jak w normalnych okolicznościach mogłaby zapomnieć o swoim synu i to jeszcze przy takiej okazji! I to zupełnie załamie Włocha. Tym bardziej, iż zrobi mu się straszliwie głupio, że źle ocenił matkę, która w tym samym czasie będzie walczyć o życie w szpitalu. Szczególnie, że od jego 18-stki już minie trochę czasu, a kobieta dalej nie opuści placówki.

Ewa wesprze ukochanego pod nieobecność Grzelaków w 3293 odcinku "Barw szczęścia"!

A co gorsze, w 3293 odcinku "Barw szczęścia" w tak trudnym momencie Romeo nie będzie mógł liczyć na wsparcie swoich przybranych rodziców, gdyż Grzelaków akurat nie będzie obok niego. Ale na szczęście, nie zostanie w tym zupełnie sam, gdyż zastąpi mu ich Ewa (Gabriela Ziembicka).

W 3293 odcinku "Barw szczęścia" Walawska wesprze swojego ukochanego, dzięki czemu jeszcze bardziej upewni go w swoich uczuciach co do niej. Tym bardziej, że gdy właśnie wcześniej będzie żalił jej się na matkę, to po jej reakcji zrozumie, co do niej czuje i znów się do niej zbliży. A za radą Wiktora (Grzegorz Kestranek) w końcu wyzna jej swoje uczucia, które ona także odwzajemni. A dzięki tej tragedii przekona się, że dobrze zrobił!