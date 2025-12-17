Barwy szczęścia, odcinek 3291: Zaginięcie Łukasza przerazi Kasię! Powie Celinie, ile dla niej znaczy - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3291 - piątek, 9.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3291 odcinku "Barw szczęścia" zaginiony Łukasz wciąż się nie odnajdzie, a śledztwo Marcina (Oskar Stoczyński) nie przyniesie żadnych przełomów. Z Sadowskim wciąż nie będzie kontaktu, przez co o jego zniknięciu w końcu dowie się i jego była żona, która natychmiast skontaktuje się z Celiną i poprosi ją o spotkanie, aby dowiedzieć się nieco więcej.

Tym bardziej, iż w 3291 odcinku "Barw szczęścia" będzie wiedzieć, że detektywi znów będą ze sobą współpracować. Szczególnie, że to właśnie zazdrość o Brońską zniszczy związek jej byłego męża z jej siostrą Agnieszką (Katarzyna Tlałka)! Jednak Kasia nie spotka się z nią, aby rozmawiać o niej tylko zaginionym Łukaszu!

Zaniepokojona Kasia wypyta Celinę o zniknięcie Łukasza w 3291 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3291 odcinku "Barw szczęścia" Celina zgodzi się spotkać z Kasią w "Feel Good", która od razu przejdzie do rzeczy. Szczególnie, że mimo rozwodu z Łukaszem, były mąż wciąż będzie bliską jej osobą, przez co będzie to naturalne, że będzie się o niego martwić!

- Łukasz nie jest już moim mężem, ale zawsze będzie ojcem mojego syna... Więc proszę cię, mów, co wiesz! Wiadomo, kto za tym stoi? - zapyta otwarcie Kasia.

- Pewności nie ma, ale jest podejrzenie... Wykryliśmy ostatnio większy przerzut narkotyków… - zdradzi jej Celina.

I wówczas w 3291 odcinku "Barw szczęścia" Kasia przerazi się jeszcze bardziej, gdyż wtedy zda sobie sprawę, że w grę może już wchodzić nie tyle zdrowie, co życie Łukasza. Tym bardziej, że zadrą z naprawdę niebezpiecznymi ludźmi, co z resztą nie będzie żadną nowością. Tyle tylko, że tym razem nie sam Sadowski się tego podejmie, bo wciągnie go do tego właśnie Brońska!

- Wy jesteście niereformowalni! To jest kaliber spraw dla policji! - uzna Sadowska.

- Przepraszam... Kiedy go wciągałam w sprawę, wyglądało na to, że kierowcy w jednej firmie spedycyjnej biorą lewizny, to wszystko! - wyjaśni Brońska.

Sadowska dowie się o zaskakującej przemianie byłego męża na chwilę przed jego zaginięciem w 3291 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3291 odcinku "Barw szczęścia" Sadowska wypyta Brońską o działania policji, ale niestety i tutaj Celina nie będzie mieć dla niej dobrych wieści...

- Ale policja już go szuka? - dopyta Kasia.

- Tylko na razie nic nie mają. Żadnych poszlak - przyzna Celina.

I tym w 3291 odcinku "Barw szczęścia" już na dobre dobije Kasię. Tym bardziej, gdy dowie się, e Łukasz w końcu postanowił zmienić swoje życie...

- Nie mógł się przecież rozpłynąć!… Ta jego wieczna pogoń za ryzykiem i adrenaliną… - zmartwi się Sadowska.

- On naprawdę chciał żyć inaczej... Cieszył się z pisania książki... Poprosiłam go o przysługę… Niepotrzebnie!... Obiecuję ci, że zrobię wszystko, żeby go odnaleźć... - zapewni ją Brońska.