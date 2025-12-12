Barwy szczęścia, odcinek 3290: Zaginięcie Łukasza! Przerażona Celina zacznie błagać Kodura o pomoc - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2025-12-12 11:05

W 3290 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz (Michał Rolnicki) zniknie! Celina (Orina Krajewska) odkryje, że po ich spotkaniu detektyw nie odda Zdzisiowi (Zbigniew Buczkowski) samochodu i przepadnie bez wieści! W 3290 odcinku "Barw szczęścia" zaniepokojona Brońska od razu zgłosi zaginięcie Sadowskiego, Kodurowi (Oskar Stoczyński)! Tym bardziej, że wcześniej Marcin ostrzeże ich, że gangsterzy, których pomogli ich ująć, mogą szukać na nich zemsty! Czy zatem inspektor się nie pomyli? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

"Barwy szczęścia" odcinek 3290 - czwartek, 8.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3290 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz w końcu się doigra, a jego zabawa w detektywa naprawdę źle się skończy! Wszystko przez to, że Sadowski nagle przepadnie bez wieści po swoim spotkaniu z Celiną, do którego dojdzie po ostrzeżeniu ich przez Marcina, iż może grozić im niebezpieczeństwo! Wszystko przez to, że detektywi kolejny raz pomogą policji w ujęciu groźnych gangsterów - gangu przemytników narkotyków, za co teraz przyjdzie im słono zapłacić!

Tym bardziej, że bandyci "stracą" przez nich 50 kilogramów kokainy, a co za tym idzie ogromnego zarobku, czego tak łatwo im nie darują! Oczywiście, Kodur zda sobie z tego sprawę, dlatego postanowi ich ostrzec, ale niestety, mimo tego w 3290 odcinku "Barw szczęścia" nie uda mu się uratować Łukasza!

Celina zgłosi zaginięcie Łukasza, Marcinowi w 3290 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3290 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz nagle zniknie! Celina odkryje, że jej wspólnik nie oddał Zdzisiowi pożyczonego samochodu i zacznie się o niego na poważnie martwić! Tym bardziej, że po ich spotkaniu kontakt się urwie, a Sadowski nie odbierze od niej żadnego połączenia. I wówczas Brońska zacznie się już coraz bardziej niepokoić. Szczególnie, że jeszcze nigdzie nie będzie mogła znaleźć przyjaciela, który przepadnie jak kamień w wodę!

I w tej sytuacji w 3290 odcinku "Barw szczęścia" przerażona Celina postanowi dłużej nie czekać i uda się na komendę, gdzie zgłosi Marcinowi zaginięcie Łukasza! Brońska zda sobie sprawę, że jej wspólnikowi będzie mogło grozić poważne niebezpieczeństwo, zwłaszcza po ostrzeżeniu Kodura, dlatego zdecyduje się nie zwlekać i nie działać wyłącznie w pojedynkę, gdyż sprawa będzie za poważna. A wsparcie w niej z pewnością jej się przyda!

Czy Kodurowi i Brońskiej uda się odnaleźć Sadowskiego w 3290 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy w 3290 odcinku "Barw szczęścia" Kodurowi i Celinie uda się odnaleźć zaginionego Łukasza? Czy Sadowski faktycznie wpadnie w łapy gangu przemytników narkotyków, którzy postanowią się na nim zemścić za to, że zdemaskował ich przed policją? Czy bandyci zrobią mu krzywdę?

A może zniknięcie Łukasza w 3290 odcinku "Barw szczęścia" będzie miało zupełnie inny motyw? Czy Sadowski się odnajdzie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

