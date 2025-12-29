Barwy szczęścia, odcinek 3299: Tego zdesperowana Agnieszka zażąda od uwięzionego Łukasza! Zrobi to, aby go wypuściła - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3299 - środa, 21.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3299 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka dalej będzie więzić Łukasza! Tym bardziej, że wciąż nikt nie domyśli się tego, że to właśnie ona stoi za zniknięciem Łukasza! i nic dziwnego, gdyż na chwilę przed jego zaginięciem, Sadowski wraz z Celiną (Orina Krajewska) wezmą udział w kolejnej niebezpiecznej akcji, gdy pomogą policji rozbić gang handlarzy narkotyków, za co bandyci będą mogli chcieć się na nich zemścić. I to na nich spadną wszelkie podejrzenia, przez co nikt nawet o niej nie pomyśli!

Szczególnie, że w 3299 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie u jej boku ani Kasi, ani Czesława (Marian Jaskulski), którzy wraz z Ksawerym (Bartosz Gruchot) wylecą na rodzinne wakacje do Grecji, przez co ona będzie mieć swobodę działania. Tym bardziej, gdy pod ich nieobecność, zjawi się na komisariacie u Kodura (Oskar Stoczyński) i spróbuje wyciągnąć od niego informacje o śledztwie, które będzie szło po jej myśli, gdyż Marcin wciąż nie będzie na nica nic miał, a także zrzucić jego podejrzenia na Celinę!

Zdesperowana Agnieszka spróbuje zmusić Łukasza do powrotu w 3299 odcinku "Barw szczęścia"!

I stąd w 3299 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka wciąż będzie czuć się spokojnie i bezpiecznie. W zupełnym przeciwieństwie do przetrzymywanego Łukasza, którego zdesperowana kobieta będzie chciała zmusić do powrotu. Siostra Kasi nie pogodzi się z końcem ich związku i za wszelką cenę spróbuje przekonać Sadowskiego, aby dał im jeszcze szansę. Tym bardziej, że swoimi podejrzeniami zdoła pozbyć się jednej dla niej przeszkody, a więc Celiny!

Ale czy w 3299 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz na to przystanie? Przecież wcześniej nie chciał słyszeć o powrocie do Agnieszki, co dał jasno do zrozumienia nie tylko jej, ale także i Kasi. Czy jednak pod wpływem więzienia przez nieobliczalną kobietę jednak zmieni zdanie i przystanie na to, aby odzyskać wolność?

Jak Sadowski zareaguje na żądanie byłej kochanki w 3299 odcinku "Barw szczęścia"?

A może w 3299 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski postanowi dalej iść w zaparte i się nie uginać? Tyle tylko, że odnalezienie go, a tym samym wyrwanie z tej udręki będzie graniczyć z cudem! Chyba, że Kodur połączy kropki i w końcu domyśli się, że za jego zniknięciem może stać właśnie jego była kochanka, która najpierw sama zwabi go do Mińska Mazowieckiego, gdzie kontakt z nim się urwie, a ślad po nim zaginie! A następnie jak gdyby nic zjawi się na komisariacie.

Albo do tego w 3299 odcinku "Barw szczęścia" dotrze właśnie Celina? A może Łukasz im w tym pomoże, godząc się na warunki Agnieszki, aby oddać psychopatkę w ręce policji i wreszcie odzyskać spokój? Szczególnie, że mądrego Sadowskiego będzie na to stać. Ale czy faktycznie tak będzie? Przekonamy się już niebawem!