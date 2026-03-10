Barwy szczęścia, odcinek 3348: Ultimatum Oliwki! Wróci do Tomka, ale tylko pod jednym warunkiem - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-03-10 13:34

W 3348 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka (Wiktoria Gąsiewska) zgodzi się dać Tomkowi (Jakub Sokołowski) jeszcze jedną szansę po swojej wyprowadzce od ukochanego, ale tylko pod jednym warunkiem. Zbrowska zażąda od Kępskiego całkowitego zerwania kontaktów z Grażyną (Kinga Suchan), do której wciąż będzie żywił on uczucia. W 3348 odcinku "Barw szczęścia" biznesmen postanowi spełnić ultimatum swojej ukochanej, ale tym razem to Wiracka nie da byłemu kochankowi spokoju! Czy zatem będzie on mógł już zapomnieć o kosmetyczce? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

"Barwy szczęścia" odcinek 3348 - wtorek, 31.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3348 odcinku "Barw szczęścia" Tomek postanowi zawalczyć o Oliwkę po jej wyprowadzce do Madzi (Natalia Sierzputowska) i szczerej rozmowie z Justinem (Jasper Sołtysiewicz). I choć uczuciami wciąż będzie przy Grażynie, to jednak zda sobie sprawę, że związek z byłą kochanka nie będzie możliwy, gdyż będzie ona szczęśliwa u boku Patryka (Konrad Skolimowski). Zwłaszcza, że Jezierski będzie miał wobec niej bardzo poważne zamiary. I stąd Kępski postanowi zostać przy Zbrowskiej, aby nie zostać z niczym!

W 3348 odcinku "Barw szczęścia" Kępski wróci po Zbrowską, która ostatecznie zgodzi mu się dać jeszcze jedna szansę. Tyle tylko, że zrobi to wyłącznie pod jednym warunkiem, bo postawi ukochanemu jasne ultimatum! Zdradzamy, że Oliwka zażąda od Tomka, aby całkowicie zerwał wszelkie kontakty z Grażyną, co Kępski zgodzi się uczynić! Ale Wiracka już nie!

Grażyna nie zniknie z życia Tomka w 3349 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że w 3348 odcinku "Barw szczęścia" dojdzie do niespodziewanego rozstania Grażyny i Patryka! Jezierski postanowi nagle zakończyć ich związek, gdy Wiracka jeszcze nie będzie gotowa wyznać mu miłości i na poważnie związać z nim swojej przyszłości. Tym bardziej, iż chłopak uzna, że minie już wystarczająco dużo czasu, aby się określić, a starsza ukochana tego nie zrobi, w związku z czym on postanowi dłużej nie marnować ich czasu i nie czekać na ewentualny rozwój ich relacji.

Szczególnie, że w 3349 odcinku "Barw szczęścia" i myśli Grażyny będą wędrowały wokół Tomka, do którego od razu zadzwoni po swoim rozstaniu z Patrykiem. A to sprawi, że atmosfera między Oliwką a Kępskim znów stanie się napięta i to jeszcze bardziej niż wcześniej!

Kępski zostawi Oliwkę dla Wirackiej w 3350 odcinku "Barw szczęścia"?

Zwłaszcza, gdy w 3350 odcinku "Barw szczęścia" Kępski dowie się o końcu związku Wirackiej i Jezierskiego, co od razu go zainteresuje. Do tego stopnia, ze od razu zacznie wypytywać Skotnickiego o szczegóły, bo to właśnie u niego i u Oli (Michalina Robakiewicz), Patryk będzie szukał pocieszenia po swojej nieudanej relacji z Grażyną.

Czy zatem to 3350 odcinku "Barw szczęścia" doprowadzi do ostatecznego końca w związku Oliwki i Tomka? Czy Zbrowska definitywnie zostawi ukochanego, który nie spełni jej ultimatum, a Kępski wreszcie zwiąże się z Grażyną? Czy byli kochankowie znów będą razem? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

