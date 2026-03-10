Barwy szczęścia, odcinek 3348: Nieudany zabieg Malwiny! Herman z Natalią zawalczą o odszkodowanie 

"Barwy szczęścia" odcinek 3348 - wtorek, 31.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3348 odcinku „Barw szczęścia” Malwina będzie musiała stawić czoła problemowi, który poniekąd sama przyciągnie. Z własnej woli zgłosi się do pewnego salonu kosmetycznego, by popracować nad swoim wyglądem i samopoczuciem. Niestety nie przewidzi, że trafi na naprawdę kiepską specjalistkę, a z samej wizyty wyjdzie więcej szkody, niż pożytku.

Nieudany zabieg Malwiny w "Barwach szczęścia"

Szybko wyjdzie na jaw, że mezoterapia to kompletna pomyłka, a skutki zabiegu będą opłakane. Zapał Malwiny szybko opadnie. Na szczęście Herman i Natalia szybko zorientują się, że sytuacja wymaga interwencji i postanowią działać.

Zwoleńska postanowi pomóc siostrze i wziąć się za sprawę nieudanego zabiegu pod kątem prawnym. Przecież nie może być tak, że Malwinie po wizycie w salonie dzieje się krzywda! Zdenerwowana prawniczka weźmie sprawy w swoje ręce.

Malwina załamana wizytą. Na szczęście to nie powrót choroby

Przypomnijmy, że historia Malwiny jest skomplikowana, bo nie tak dawno zmagała się z chorobą afektywną dwubiegunową. Jej wcześniejsze epizody maniakalno-depresyjne pokazały, że każdy stresujący moment wizyty u kosmetyczki może stać się poważnym wyzwaniem, zarówno dla niej samej, jak i dla jej najbliższych. Tym razem Malwina znów znajdzie się w sytuacji, w której wsparcie Hermana i Natalii będzie kluczowe.

Na szczęście w 3348 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie chodziło o nawrót choroby afektywnej dwubiegunowej. Niemniej jednak, żona Hermana może wpaść w wielki stres po nieudanym zabiegu. Natalia zawalczy o sprawiedliwość dla siostry.