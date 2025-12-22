Barwy szczęścia, odcinek 3298: To wariatka Agnieszka uwięzi Łukasza? Dlatego nikt nie będzie mógł go znaleźć! - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3298 - wtorek, 20.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3298 odcinku "Barw szczęścia" wyjdzie na jaw, że to Agnieszka uwięziła Łukasza? Takiego scenariusza raczej nikt nie będzie się spodziewał! Tym bardziej, że tuż przed swoim zniknięciem Sadowski wraz z Brońską narażą się groźnym gangsterom, którzy nie tylko wpadną w ręce policji, ale także stracą możliwość ogromnego przerzutu narkotyków, za co oczywiście będą mogli chcieć się na nich zemścić. I właśnie tak będzie myśleć Celina, która tuż po rozwiązaniu tej sprawy spotka się z Łukaszem, a chwilę potem detektyw już zniknie i nie będzie z nim kontaktu!

Podobnie jak Marcin (Oskar Stoczyński), który na chwilę przed ostrzeże ich przed bandytami, a następnie Łukasz zniknie! Oczywiście, inspektor rozpocznie jego poszukiwania, gdy Celina zaalarmuje go o zniknięciu swojego wspólnika, ale niestety z marnym skutkiem! Zdradzamy, że Kodurowi nie uda się odnaleźć Sadowskiego! Szczególnie, że do 3298 odcinku "Barw szczęścia" wszyscy będą wiązać tą sprawę właśnie z gangsterami!

Do 3298 odcinka "Barw szczęścia" nikt nie będzie podejrzewał, że to Agnieszka może stać za zniknięciem Łukasza!

I do 3298 odcinka "Barw szczęścia" nikt nie pomyśli, że stać może za tym zupełnie ktoś inny, komu Łukasz także się naraził! A mianowicie Agnieszka, którą nieco wcześniej Sadowski zostawi, z czym ona nie będzie mogła się pogodzić. Tym bardziej, iż nawet zrozumiała ona swoje błędy i postanowiła się leczyć, jednak tym nie zdołała przekonać do siebie ukochanego. I choć wówczas wydawało się, że siostra Kasi odpuściła, to jednak może się okazać, że wcale nie!

Wszystko przez zdjęcie z 3298 odcinka "Barw szczęścia", na którym widać przerażonego Łukasza, ubranego tak samo jak w dniu zaginięcia, ale już z zabandażowaną głową i przypiętego kajdankami do łóżka w jakiejś piwnicy, gdzie pochylać się nad nim będzie właśnie zadowolona Agnieszka! Czy to zatem będzie oznaczało, że to właśnie ona będzie stać za zniknięciem Sadowskiego w celu zemsty na nim za to, że ją zostawił? Lub próbie zmuszenia go, aby jednak z nią został?

Czy w 3298 odcinku "Barw szczęścia" uda się w końcu odnaleźć zaginionego Sadowskiego?

Bardzo możliwe, gdyż w 3298 odcinku "Barw szczęścia" już będzie wiadome, że nieobliczalna Agnieszka będzie zdolna do wszystkiego. I będzie to wiedział nie tylko Czesław (Marian Jaskulski), ale także i jej siostra Kasia, która sama już wcześniej dostrzegła, że ich ojciec się jej boi, a jej siostra naprawdę potrafi zaskoczyć! Jednak do tego czasu ani jemu, ani jej nie przyjdzie do głowy, że mogłaby posunąć się aż do czegoś takiego!

Tym bardziej, że do 3298 odcinka "Barw szczęścia" Agnieszka będzie bardzo dobrze się kamuflować. I nawet w międzyczasie pojawi się w Warszawie, aby wesprzeć Kasię w rozmowie z Ksawerym (Bartosz Gruchot) po zniknięciu jego ojca. Ale czy w końcu czymś się wsypie? I czy to faktycznie będzie jej sprawka? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!