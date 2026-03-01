Barwy szczęścia, odcinek 3340: Walka o Zaciszną. Lucyna pomoże Hubertowi w ostrej konfrontacji z Wilkiem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3340 - czwartek, 19.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Zanim jednak dojdzie do walki o dom przy Zacisznej, widzowie zobaczą, jak Lucyna w ogóle znajdzie się w domu Pyrków. Wszystko zacznie się od decyzji Iwony (Izabela Zwierzyńska), która sprzeda swoje udziały w nieruchomości przy Zacisznej. O transakcji Hubert (Marek Molak) i Asia (Anna Gzyra) dowiedzą się dopiero wtedy, gdy nowa właścicielka pojawi się w progu z aktem notarialnym.

Lucyna wywoła zamieszanie w domu Pyrków

Lucyna oznajmi, że podpisała umowę i formalnie stała się współwłaścicielką domu. Tym samym rozpocznie nowy etap w życiu rodziny. Choć początkowo jej obecność wywoła napięcie, seniorka szybko da do zrozumienia, że zamierza korzystać ze swoich praw i traktuje Zaciszną jak własne miejsce na ziemi. Zainteresuje się ogrodem, wspólną przestrzenią i zasadami panującymi w domu, a z czasem zacznie włączać się w życie sąsiedzkiej wspólnoty.

W 3340 odcinku „Barw szczęścia” sytuacja na Zacisznej zaostrzy się za sprawą Wilka. Mieszkańcy zorganizują pikietę w obronie swojej ulicy, sprzeciwiając się jego działaniom. Do inicjatywy dołączy także Lucyna. Co więcej, to właśnie ona stanie na czele protestu.

Lucyna z Hubertem w walce o Zaciszną w 3340 odcinku "Barw szczęścia"

Zwierzchowska nie ograniczy się do biernego udziału. W kulminacyjnym momencie manifestacji rzuci w Wilka jajkami, jasno pokazując, po której stronie stoi. Jej gest stanie się symbolicznym wyrazem sprzeciwu wobec zagrożenia dla Zacisznej.

Dla Huberta będzie to przełom. Już niebawem będzie musiał pogodzić się z faktem, że przez sprzedaż udziałów przez Iwonę w jego domu pojawiła się obca osoba. Wkrótce zobaczy w Lucynie sojuszniczkę, gotową walczyć o wspólną przestrzeń i bezpieczeństwo mieszkańców.

W 3340 odcinku „Barw szczęścia” walka o Zaciszną połączy domowników i sąsiadów, a Lucyna udowodni, że jej obecność przy tej ulicy nie jest przypadkiem. Czy ostra konfrontacja z Wilkiem przyniesie efekt? Jedno będzie pewne, od tej pory nikt nie potraktuje Lucyny jak przypadkowej lokatorki.