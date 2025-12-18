Barwy szczęścia, odcinek 3294: Tak Mariusz zabawi się z Janką po zaginięciu Łukasza! W końcu zdradzi Kasię? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3294 - środa, 14.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3294 odcinku "Barw szczęścia" Kasia, po zaginięciu Łukasza, nie będzie mogła liczyć na wsparcie Mariusza w rozmowie z Ksawerym. A wszystko przez to, że Karpiuk będzie wolał zostać w Brzezinach i udzielić się w malowaniu remizy niż pomóc jej w trudnej rozmowie z synem po zaginięciu jego ojca. Czy nawet w jego intensywnych poszukiwaniach, do których włączy się już nie tylko jego wspólniczka Celina (Orina Krajewska), policja z Kodurem (Oskar Stoczyński) na czele czy jego koledzy z "Szoku".

I choć na szczęście, w 3294 odcinku "Barw szczęścia" Sadowska nie zostanie z tym sama, gdyż będzie mogła liczyć na swoją siostrę Agnieszkę (Katarzyna Tlałka), to jednak jej ukochany będzie wolał wesprzeć Jankę i swoich kolegów w tak błahej rzeczy. A na dodatek świetnie będzie się przy tym bawił, gdy po drugiej stronie bliskie mu osoby będą przeżywać ogromny dramat...

Janka upije Mariusza i wreszcie zaciągnie do łóżka w 3294 odcinku "Barw szczęścia"?

Wszystko przez to, że w 3294 odcinku "Barw szczęścia" zdeterminowana i uparta Janka postanowi skorzystać z kolejnej okazji, gdy przy Mariuszu nie będzie Kasi, aby wreszcie zgarnąć go dla siebie. Zdradzamy, że Dąbrowska postanowi upić Karpiuka, aby w końcu osiągnąć swój cel, co w końcu jej się uda, gdyż właśnie za jej sprawą wspólne malowanie remizy szybko zamieni się w wesołą i mocno zakrapianą imprezę!

I wówczas w 3294 odcinku "Barw szczęścia" Dąbrowska już nie będzie się hamować i zacznie otwarcie prowokować swojego szefa. Janka znów zacznie przymilać się do Mariusza, a on w końcu jej ulegnie! Do tego stopnia, że ich ubrania znów pójdą w ruch, a widok klaty gołego Karpiuka kolejny raz tak podnieci Jankę, że już nie odpuści!

Karpiuk obudzi się w łóżku z Dąbrowską w 3294 odcinku "Barw szczęścia"!

I w 3295 odcinku "Barw szczęścia" będzie tego efekt, gdy zszokowany Mariusz obudzi się goły w swoim własnym łóżku, a obok niego zamiast Kasi będzie sobie smacznie spać rozebrana i zadowolona Janka! Czy Karpiuk zdradzi Sadowską z Dąbrowską?

A może w 3295 odcinku "Barw szczęścia" Janka to wszystko tylko tak ukartuje, aby Mariusz właśnie tak myślał? Szczególnie, że wypije nieco alkoholu, przez co będzie w stanie mu to wmówić, gdyż nie będzie musiał wszystkiego pamiętać! A zatem, jak będzie naprawdę? O tym dowiemy się już niebawem!