Barwy szczęścia, odcinek 3303: Wyprowadzka Agaty i Ignacego. Zaczną się kłócić o dom Pyrków - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3303 - wtorek, 27.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3303 odcinku „Barw szczęścia” Ignacy zacznie coraz wyraźniej dawać Agacie do zrozumienia, że ma dość wspólnego mieszkania z jej rodziną. Uzna, że skoro oboje pracują i dobrze zarabiają, powinni w końcu pójść „przed siebie”. Agata nie będzie jednak gotowa na tak radykalny krok i szybko wytknie partnerowi, że zaczyna za bardzo się spieszyć.

Agata nie wprowadzi się z rodzinnego domu Pyrków w 3303 odcinku "Barw szczęścia"?

Rozmowa przerodzi się w kłótnię, gdy Agata przypomni Ignacemu, że wyprowadzka oznacza problemy finansowe dla Huberta i Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz), którzy zarabiają mniej. Ignacy nie zaakceptuje tego argumentu i wprost stwierdzi, że nie zamierza mieszkać z rodziną „do końca świata”. Wypomni Agacie, że dom Pyrków już do niej nie należy, bo sprzedała udziały, by zrobić film, a jemu coraz mniej odpowiada życie w tłumie.

- Pracujemy, zarabiamy… Trzeba iść przed siebie! - jasno stwierdzi Kieliszewski.

- Ty, zdaje się, zaczynasz pędzić!

- A ty zdajesz się zaciągać hamulec…

- Nie możemy tak nagle oznajmić Hubertowi i Asi, że się wyprowadzamy!(...) To nie tylko wspólne mieszkanie, ale też finanse… Wspólne koszty utrzymania i rachunki. A Hubert z Joasią zarabiają chyba mniej niż my...

- I dlatego mamy mieszkać razem? Do końca świata? - kompletnie nie zgodzi się Ignacy. - Po prostu lubisz mieszkać z Hubertem, Asią i Emilem… Lubisz dom pełen ludzi, bo do tego jesteś przyzwyczajona. I ja też to doceniam, ale... nie tak bez przerwy. (...) Pamiętaj też, że ten dom już do ciebie nie należy. Pozbyłaś się udziałów, żeby zrobić film. Nic poza wygodą nas tutaj nie trzyma, a mnie zaczyna być właśnie coraz mniej wygodnie…

Powrót Asi i Huberta z USA wpłynie na decyzję Agaty?

Tymczasem Hubert wróci z Asią z USA i zaskoczy bliskich informacją, że Iwona ma finansowe problemy, przez które musi zrezygnować ze swojej część domu.

- Kurczę, nie wiem, co zrobić…

- A sprzedaż domu? Moglibyście spłacić Iwonę…

- Nie ma mowy! To jest nasz dom rodzinny... Ja nie chcę mieszkać nigdzie indziej!

- Spokojnie, kochani… To trzeba przemyśleć, sprawdzić wszystkie opcje...

- Masz rację... Jak się porządnie wyśpię, to na pewno coś wymyślę!

Czy w takiej sytuacji Agata i Ignacy faktycznie postawią na wyprowadzkę? To się jeszcze okaże.