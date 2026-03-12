M jak miłość, odcinek 1919: Marcin poskarży się Jakubowi na Kamę! Nie takiego życia chciał po ślubie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1919 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Napięcie między Kamą i Marcinem utrzyma się w 1919 odcinku "M jak miłość" już po jej powrocie ze Śląska do domu. Co prawda Chodakowski postara się udowodnić żonie, że jej szczęście jest dla niego najważniejsze, ale Kama nie da sobie zamydlić oczu. Wciąż będzie się domagała, by detektyw zmienił zawód, rzucił pracę w agencji i poszukał pracy, która nie będzie wiązała się z ryzykiem, że zginie.

Kama odejdzie od Marcina w 1919 odcinku "M jak miłość"

Kiedy Kama wróci z Rudy Śląskiej do mieszkania Marcina w 1919 odcinku "M jak miłość" zwierzy się swojej siostrze Ani, że nie może dłużej być z mężem, jeśli on nie spełni jej warunku. Niestety szantaż emocjonalny Kamy sprawi, że Marcin będzie o krok od podjęcia decyzji, że nie ulegnie naciskom żony, nie pozwoli na to, żeby Kama dyktowała mu, co ma robić w życiu.

Marcin nie rzuci pracy detektywa w 1919 odcinku "M jak miłość"

Podczas rozmowy z Jakubem w biurze w 1919 odcinku "M jak miłość" Marcin uprzedzi wspólnika, że nie zamierza odejść, że nie ulegnie szantażowi Kamy. Do Chodakowskiego dotrze, że nie tak wyobrażał sobie ich wspólne życie po ślubie! Przecież Kama od początku wiedziała, że praca detektywa jest jego największą pasją. Sama przez jakiś czas pomagała mu w agencji, a teraz zacznie stawiać żądanie nie do wykonania.

- Uparła się, że powinienem zmienić tę robotę! A przecież to jest moje życie! Nie zrezygnuję z tego!

Jedyne na co Marcin się zgodzi, żeby uspokoić Kamę, to że będzie na siebie bardziej uważał, będzie przyjmował "lżejsze" sprawy. Pracy jednak nie zmieni! Za dużo kosztowało go, żeby dojść do tego miejsca, zdobyć zaufanie klientów, stworzyć agencję razem z Jakubem.

Jaka będzie reakcja Kamy na taką decyzję Marcina w 1919 odcinku "M jak miłość"? Odejdzie od niego! Zostawi ukochanemu tylko list pożegnalny, w którym uprzedzi, że nie wróci, dopóki on nadal będzie detektywem!

M jak miłość. Kama odejdzie od Marcina. Nie spełni jej ultimatum