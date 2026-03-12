M jak miłość, odcinek 1922: Śliczna dziewczyna Bogna zawalczy o Mateusza! Odnajdzie go na uczelni i nie ukryje, co czuje do Mostowiaka - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1922 - wtorek, 31.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1922 odcinku "M jak miłość" Bogna odwiedzi Mateusza na jego uczelni. Siostra Igora zdecyduje się odnaleźć bohaterskiego żołnierza, który jakiś czas wcześniej uratował życie jej bratu, gdy on topił się w rzece w Grabinie, gdy ona na chwilę spuściła go z oczu. Ale na szczęście, Mostowiak skoczył za nim do wody, dzięki czemu zapobiegł tragedii. Już wtedy wdzięczna dziewczyna od razu rzuciła mu się w ramiona, jednak już wiadomo, że na tym nie poprzestanie!

W 1922 odcinku "M jak miłość" siostra Igora powróci, ale już nie tylko po to, aby jeszcze raz podziękować Mateuszowi za uratowanie życia jej brata. Ale również dlatego, że bohaterska postawa Mostowiaka zrobi na niej takie wrażenie, że długo nie będzie mogła o nim zapomnieć. Tak samo jak i o jej wykonawcy, co już będzie można dostrzec gołym okiem!

Zauroczona Bogna zjawi się na uczelni Mateusza w 1922 odcinku "M jak miłość"!

Wszystko przez to, że w 1922 odcinku "M jak miłość" Bognie ani na chwilę nie zejdzie uśmiech z twarzy w czasie rozmowy z Mateuszem, co bez trudu dostrzeże Janek (Jakub Sirko). Mostowiak spotka się z dziewczyną na kawie, ale jej ewidentnie będzie zależało na czymś więcej niż tylko odwdzięczeniu się Mostowiakowi za to, co zrobił.

Jednak, czy zakochany w Majce (Matylda Giegżno), Mateusz w 1922 odcinku "M jak miłość" postanowi dać jej szansę? Tym bardziej, że przecież jego ukochana znów wróci do Tomka (Chris Cugowski), mimo tego, że Kubicki znów ją zdradził i to jeszcze z inną dziewczyną niż będzie miał dziecko, a może jeszcze i ślub, bo na to będzie coraz mocniej naciskał jej ojciec (Jan Wojtyński), kusząc go przy tym dodatkowymi korzyściami.

A przecież to nie on będzie ją ratował przed długami jej matki (Edyta Torhan) tylko właśnie Mostowiak. Ale poza wpadnięciem w ramiona wciąż nie będzie mógł liczyć od niej na nic więcej, bo ona znów wybierze Tomka!

Z kim będzie Mostowiak w 1922 odcinku "M jak miłość"?

Czy w 1922 odcinku "M jak miłość" Mateusz w końcu odpuści sobie Majkę i spróbuje ułożyć sobie życie z zainteresowaną nim Bogną? Zwłaszcza, że dziewczyna już zrobi ku temu pierwszy krok. Czy zatem Mostowiak za tym pójdzie i zdecyduje się na kolejny? A może to właśnie siostra Igora postanowi o niego dalej zawalczyć?

Czy w 1922 odcinku "M jak miłość" Mostowiak otworzy się na nowe szczęście i spróbuje z Bogną? A może ją odprawi i dalej będzie czekał na Majkę, dla której pojawienie się rywalki także nie pozostanie bez znaczenia.

Szczególnie, że przecież już wcześniej była zazdrosna, gdy zobaczyła ich razem po całej akcji, a co dopiero się stanie, gdy zobaczy ich i na uczelni. Czy wówczas także włączy się do walki o Mateusza? A może żołnierz wykorzysta obecność dziewczyny, aby w końcu ją zdobyć? Przekonamy się niebawem!

