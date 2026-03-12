M jak miłość, odcinek 1919: Martyna dowie się o szantażu Kamy. Będzie miała szansę odzyskać Marcina? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1919 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Źle się będzie działo u Kamy i Marcina w 1919 odcinku "M jak miłość" po jej powrocie ze Śląsku. Co prawda minie już zagrożenie ze strony wrogów Chodakowskiego, ale jego żona nie odpuści i nadal będzie domagała się, by rzucił pracę detektywa, zmienił zawód na bardziej bezpieczny, bo ona nie może się ciągle bać, że znów go straci.

Podczas rozmowy z Jakubem w agencji detektywistycznej Marcin uprzedzi wspólnika, że nie zamierza odejść, że nie zgodzi się na warunek Kamy, nie ulegnie jej szantażowi.

- Uparła się, że powinienem zmienić tę robotę! A przecież to jest moje życie! Nie zrezygnuję z tego!

Marcin wybierze pracę, a nie Kamę w 1919 odcinku "M jak miłość"

Napięcie między małżonkami sięgnie zenitu w 1919 odcinku "M jak miłość" podczas romantycznej kolacji, którą Marcin przygotuje dla Kamy w salonie fryzjerskim, który urządził dla ukochanej w jej dawnym butiku. Co prawda Kama doceni niespodziankę od męża, ale nie da się udobruchać i kolejny raz przypomni mu, że oczekuje podjęcia ostatecznej decyzji, czy przestanie być detektywem.

- Czyli jeśli nie rzucę pracy w agencji, odejdziesz ode mnie? I mówisz to serio? Kama, zrozum... To moja praca, moja pasja, moje wszystko!

- Twoje "wszystko"? - Kama nie uwierzy w to, co usłyszy. Jaka praca była ważniejsza niż ona.

Jakub powie Martynie o problemach Marcina z Kamą w 1919 odcinku "M jak miłość"

W małżeńskie problemy Marcina w 1919 odcinku "M jak miłość" Jakub wtajemniczy Martynę. Kiedy odwiedzi przyjaciółkę w jej leśniczówce powie byłej kochance Chodakowskiego, czego żąda od niego Kama i jak on bardzo nie chce zmienić dla żony swojego życia. Jak Martyna zareaguje na to, co usłyszy o Marcinie i Kamie od Karskiego? Raczej nie stanie po stronie rywalki.

- Nie byłoby przecież tej całej historii, tego całego cierpienia, gdyby nie wasza praca... - zauważy i wróci pamięcią do chwili, kiedy poznała Marcina, który stracił pamięć po brutalnym ataku gangstera Roberta (Kamil Drężek)!

Dwa lata temu w "M jak miłość" cierpiący na amnezję Marcin w leśniczówce Martyny znalazł bezpiecznie schronienie i miłość. Zakochał się w lekarce, która uratowała mu życie, lecz kiedy odzyskał pamięć, ostatecznie wybrał Kamę. To jednak nie oznacza, że przestał kochać Martynę. Ona także nie może wyrzucić Chodakowskiego ze swojego serca.

Czy Martyna odzyska Marcina po odejściu Kamy w 1919 odcinku "M jak miłość"?

A kiedy Kama odejdzie od Marcina w 1919 odcinku "M jak miłość", to właśnie Martyna może skorzystać z okazji i znów z nim być. Czy odzyska Chodakowskiego? To się wyjaśni w kolejnych odcinkach.

