Barwy szczęścia, odcinek 3336: Lucyna wróci do domu Huberta i ujawni, za ile go kupiła od Iwony. Zamieszka na stałe u Pyrków! - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3336 - piątek, 13.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Dom Pyrków w 3336 odcinku "Barw szczęścia" przejdzie w obce ręce! Nie będzie już odwrotu, Hubert nie zdoła nic zrobić, żeby powstrzymać Iwonę przed sprzedażą jej części udziałów. Lucyna Zwierzchowska po jednej wizycie na Zacisznej i pierwszym spotkaniu z Pyrkami podejmie decyzję, że kupi cześć ich domu! Szczególnie, że dostanie bardzo korzystną ofertę od Iwony.

Lucyna kupi część domu Iwony i 3336 odcinku "Barw szczęścia" uzna się za rodzinę Pyrków!

Nic dziwnego, że w 3336 odcinku "Barw szczęścia" Hubert i Agata przeżyją szok, kiedy Lucyna z tortem w pudełku i aktem notarialnym w dłoniach ogłosi, że teraz będą rodziną i zamieszkają razem. Samotna staruszka nie ukryje swojej radości i ekscytacji na samą myśl, że będzie mieszkała w ludźmi, których od razu polubiła, że w domu przy Zacisznej dożyje swych ostatnich dni!

- Wracam od notariusza! Podpisałam umowę, klamka zapadła! - Czyli kupiła pani część naszego domu? - Hubert spuści wzrok i nie będzie udawał, że się z tego cieszy. - Mamy co świętować! I proszę torcik... - Ja przepraszam. Nie dość, że dużo pracy, to nie mogę słodyczy... - Agata spróbuje się wykręcić od świętowania z nową współwłaścicielką domu. - Pani Agatko, zero cukru. A w dodatku z pełnoziarnistej mąki orkiszowej. Cukrzyca, pamiętam... - Tak, no niestety. Ale da się z tym żyć! - Co za wspaniały dzień, kochani! A i chyba nie muszę już mówić „państwo”, jak już prawie jesteśmy rodziną?

Hubert w 3336 odcinku "Barw szczęścia" odkryje przekręt Iwony ze sprzedażą domu Lucynie

Dość szybko w 3336 odcinku "Barw szczęścia" rozmowa Huberta z Lucyną przejdzie na temat aktu notarialnego. Pyrka będzie chciał wiedzieć, za ile Iwona sprzedała ich dom i czy nie doszło do oszustwa albo jakiegoś innego przekrętu. To co zobaczy sprawi, że poczuje się zdradzony przez siostrę, kompletnie nie będzie w stanie zrozumieć Iwony i jej motywów działania.

- Przepraszam bardzo, to jest cena, którą zapłaciła pani mojej siostrze? - Bardzo korzystna, prawda? - uśmiechnie się Lucyna. - To jest 100 tysięcy mniej niż chciała od nas! - krzyknie oburzony Hubert. - Panie Hubercie, ja płaciłam gotówką i wtedy pani Iwona zdecydowała się troszeczkę spuścić z ceny. A poza tym miałam wrażenie, że pani Iwona na gwałt tych pieniędzy potrzebuje... Dobra decyzja, dobra cena i tacy mili współwłaściciele...

Zaraz potem w 3336 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna poprosi Huberta, żeby oprowadził ją po całym domu, od piwnicy po strych, aby mogła zobaczyć, z których pomieszczeń będzie teraz korzystała i przede wszystkim, gdzie będzie jej pokój. Dla Pyrki stanie się jasne, że już nic nie będzie tak, jak kiedyś, a rodzinny dom przeszedł w obce ręce.