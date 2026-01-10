Barwy szczęścia, odcinek 3306: Fatalna pomyłka ze zdradą Mariusza! Kasia pozna całą prawdę o działaniach Janki! - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3306 - piątek, 30.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3306 odcinku „Barw szczęścia” Borowska nie będzie miała wątpliwości, że cała historia z rzekomą zdradą Mariusza wymaga wyjaśnienia. Sąsiadka nie uwierzy w to, że Karpiuk mógł tak łatwo zaprzepaścić swój związek z Kasią i zacznie drążyć temat feralnej nocy w Brzezinach.

Mariusz jednak nie zdradzi Kasi. Borowska dojdzie do prawdy

Przypomnijmy, że cała afera z wylądowaniem Janki i Karpiuka w łóżku zacznie się wcześniej, podczas malowania wiejskiej remizy w Brzezinach. Niewinna pomoc szybko zamieni się w zakrapianą imprezę, na której Mariusz pokaże, że nie ma mocnej głowy. Janka, zakochana w swoim szefie, postanowi to bezwzględnie wykorzystać.

Choć Karpiuk nawet po alkoholu stanowczo odtrąci jej zaloty i jasno da do zrozumienia, że ma kobietę, Dąbrowska nie zrezygnuje. Gdy Mariusz wróci do domu kompletnie pijany, dziewczyna pojawi się tam później i doprowadzi do sytuacji, która następnego poranka będzie wyglądała jak zdrada. W kolejnym dniu Mariusz obudzi się obok Janki, nie pamiętając nocy, a jej ucieczka z domu i spotkanie z Borowską tylko pogłębią podejrzenia. Wszystko zacznie wskazywać na to, że Karpiuk zdradził Kasię.

Prawda wyjdzie na jaw w 3306 odcinku "Barw szczęścia", gdy Borowska porozmawia z kolegą strażaka, który tamtego wieczoru odprowadzał kompletnie pijanego Mariusza do domu. Mężczyzna zdradzi, że widział Jankę na własne oczy i szybko zorientował się, że dziewczyna jedynie grała pijaną. Według jego relacji Dąbrowska była trzeźwa i doskonale wiedziała, co robi, wykorzystując stan Karpiuka.

Kasia dowie się w 3306 odcinku "Barw szczęścia", że Mariusz nie przespał się z Janką

Wstrząśnięta Borowska w 3306 odcinku „Barw szczęścia” natychmiast ruszy do Kasi, by powiedzieć jej całą prawdę. Nie będzie owijać w bawełnę i jasno wskaże winowajczynię dramatu.

– Chciałam, żeby pani wiedziała, że wszystkiemu winna ta dziewucha! – powie wprost Sadowskiej, próbując przekonać ją, że Mariusz padł ofiarą perfidnej manipulacji.

W 3306 odcinku „Barw szczęścia” prawda wreszcie ujrzy światło dzienne. Czy Kasia uwierzy Borowskiej i zdecyduje się dać Mariuszowi kolejną szansę? A może intryga Janki okaże się nieodwracalna w skutkach?