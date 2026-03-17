Barwy szczęścia, odcinek 3351: Poważna rozmowa Huberta z Emilem. Tak Pyrka otworzy mu oczy, kim jest jego ojciec?

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-03-17 10:53

W 3351 odcinku „Barw szczęścia” Hubert (Marek Molak) nie wytrzyma i skonfrontuje się z podejrzanym Danielem (Marcin Bikowski). Po kolejnych niepokojących działaniach biologicznego ojca Emila (Artem Malaszczuk) Pyrka wytknie mu lata zaniedbań wobec syna i Asi (Anna Gzyra). Chwilę później podejmie ważną decyzję i sam przeprowadzi z Emilem szczerą rozmowę, która może na zawsze zmienić spojrzenie chłopca na własnego ojca.

"Barwy szczęścia" odcinek 3351 - piątek, 3.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3351 odcinku „Barw szczęścia” Pyrka nie wytrzyma tego, że były partner Asi dosłownie rujnuje ich spokój. Od momentu powrotu do życia Asi biologiczny ojciec Emila będzie coraz śmielej ingerował w sprawy rodziny. Jego zachowanie zacznie budzić coraz większe wątpliwości i obawy.

Hubert skonfrontuje się z Danielem 

Daniel nie tylko będzie próbował zbliżyć się do syna, ale też zacznie podejmować decyzje bez wiedzy i zgody Asi. Jednym z najbardziej niepokojących momentów okaże się sytuacja, gdy okłamie wszystkich, twierdząc, że zabiera Emila na kręgle, podczas gdy w rzeczywistości zdecyduje się na wyjazd na strzelnicę. Dla Huberta będzie to jasny sygnał, że mężczyzna nie liczy się ani z zasadami, ani z bezpieczeństwem chłopca.

Dodatkowo Daniel zatrudni się w szpitalu Huberta jako ochroniarz tuż po tragicznej śmierci Karola (Jan Wieczorkowski). Ten ruch wyda się Pyrce wyjątkowo podejrzany. Zacznie mieć wrażenie, że były partner Asi celowo wchodzi w jego przestrzeń zawodową, by mieć większy wpływ na ich życie.

W końcu w 3351 odcinku "Barw szczęścia" dojdzie do ostrej konfrontacji. Hubert nie wytrzyma i wprost zarzuci Danielowi, że przez lata nie interesował się ani Emilem, ani Asią, a teraz nagle próbuje odgrywać rolę ojca. W jego oczach będzie to hipokryzja i próba nadrobienia straconego czasu kosztem stabilizacji chłopca.

Hubert wpłynie na Emila w 3351 odcinku "Barw szczęścia"?

Po tej kłótni Pyrka podejmie decyzję, która może mieć ogromne konsekwencje. Uzna, że Emil zasługuje na prawdę i że nie można dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Postanowi więc sam porozmawiać z chłopcem. W szczerej rozmowie spróbuje wytłumaczyć Emilowi, kim naprawdę jest jego biologiczny ojciec i dlaczego jego nagłe zainteresowanie może nie wynikać wyłącznie z dobrych intencji. Hubert będzie chciał otworzyć synowi Asi oczy, ale jednocześnie nie zranić go i nie zburzyć jego poczucia bezpieczeństwa.

W 3351 odcinku „Barw szczęścia” stawką będzie coś więcej niż kolejna kłótnia dorosłych. To moment, w którym Emil może zacząć inaczej patrzeć na Daniela, a także jeszcze mocniej docenić rolę Huberta. Niestety wiele wskazuje również na to, że Hubert osiągnie efekt odwrotny do zamierzonego. 

