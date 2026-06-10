Pierwsza miłość. Koniec sezonu tylko w Polsacie! Na innym kanale wciąż będą emitowane nowe odcinki

Tradycyjnie czerwiec kojarzy się widzom z końcem premierowych odcinków większości formatów telewizyjnych w Polsce. Emisja obecnego sezonu uwielbianego serialu na głównej antenie Polsatu oficjalnie zakończy się w piątek, 12 czerwca. To właśnie wtedy widzowie teoretycznie powinni pożegnać się z postaciami na wiele długich tygodni. Ekipa zdjęciowa, scenarzyści oraz aktorzy udają się na zasłużony odpoczynek, aby zebrać siły i powrócić z zupełnie nową dawką energii. Przerwa na planie nie potrwa jednak długo – ekipa wraca do intensywnej pracy we Wrocławiu już w lipcu. Wszystko po to, by w jesiennej ramówce Polsatu wystartowała zupełnie nowa seria, odpowiadająca na dramatyczne pytania z czerwcowego finału. Jednak tym razem dalsze losy bohaterów będzie można śledzić w innej stacji.

Pierwsza miłość. Co kombinuje Paweł? Sprytna taktyka przeciwko Kacprowi! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odcinki 4237-4245 - kiedy i gdzie oglądać

Choć główny kanał Polsatu zawiesza emisję, to miłośnicy losów mieszkańców Wrocławia i Wadlewa nie zostaną porzuceni. Nowe, premierowe odcinki hitu będą nadal nieprzerwanie emitowane! Wszystko za sprawą kanału Polsat1, który przejmuje pałeczkę i nie pozwoli widzom zatęsknić za serialem. Odcinki nowego sezonu, mimo zakończenia emisji na głównej antenie, będą pokazywane w Polsat1 od poniedziałku do piątku o stałej porze – o godzinie 21:50.

To prawdziwa gratka dla fanów, którzy nie wyobrażają sobie wieczorów bez dawki serialowych intryg. Już w piątek, 12 czerwca 2026 roku o godzinie 21:50 na antenie Polsat1 wyemitowany zostanie przełomowy odcinek 4237. W odcinku tym zobaczymy dramatyczną decyzję Róży, która chce donieść na Zenka, bolesne chwile Janka i Kingi wspominających zmarłą córeczkę Jaśminkę w rocznicę jej śmierci, a także niebezpieczne śledztwo Piotrka i Huberta w sprawie seryjnego mordercy.