Panna młoda, odcinek 119: Hancer przejrzy kłamstwo Beyzy i i tak ją załatwi. Cihan nie uwierzy, że ciężarna żona jest oszustką - ZDJĘCIA

Kiedy emisja 119. odcinka serialu "Panna młoda" w TVP2?

W 119 odcinku serialu "Panna młoda", zaplanowanej na środę, 10 czerwca 2026 roku o godzinie 17.20 w TVP2, Hancer jeszcze nie udowodni wszystkim, że ciąża Beyzy jest sfingowana. Żona Cihana zyska jednak pewność, że jej przeciwniczka celowo gra na emocjach domowników. Rzekome załamanie nerwowe oraz symulowana rozpacz to jedynie starannie zaplanowane elementy misternej intrygi, mające na celu wzbudzenie współczucia u ojca dziecka i teściowej Mukadder.

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Hancer w 119 odcinku "Panny młodej" odkrywa tajemnicę Beyzy w koszu na śmieci

Przypadek sprawi, że w 119. odcinku "Panna młoda" Hancer dostrzeże dziwne zachowanie Gulsum. Pokojówka wymknie się z rezydencji, aby potajemnie wyrzucić do śmietnika podejrzaną torbę. Żona Cihana poczeka, aż służąca zniknie w budynku, a następnie sama zajrzy do pojemnika na odpadki. Wewnątrz natrafi na stertę pustych opakowań po łakociach.

To stanowczy dowód na obżarstwo Beyzy, która rzekomo cierpi z powodu braku apetytu, by manipulować uczuciami Cihana. Zirytowana tym faktem bohaterka natychmiast ruszy do sypialni oszustki, aby zdemaskować jej podstęp.

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- Co oszustko? Udajesz?! - wygarnie Hancer. - O co ci chodzi? Jak możesz tak wchodzić? Odpoczywam... - Beyza zachowa spokój, nie da się sprowokować.- Wciąż to powtarzasz! Załamanie nerwowe, brak apetytu! To kłamstwo! Widziałam śmieci! Kartoniki po sokach, opakowania po wafelkach! Jesz w tajemnicy! - Daj spokój... Mam depresję, ale ty jesteś gorsza ode mnie! Wymyślasz różne rzeczy, jakbyś pisała scenariusz. Mogę ci polecić lekarza. Nie jestem taka zła, jak myślisz... - Prawdziwy z ciebie potwór i pewnego dnia Cihan zobaczy twoje prawdziwe oblicze! - Naprawdę? Nie mogę się doczekać!

Awantura o kąpiel w 119 odcinku "Panna młoda"

Wkrótce potem w 119 odcinku "Panna młoda" w rezydencji rozlegną się głośne wrzaski dobiegające z sypialni Beyzy. Mukadder wraz z Gulsum będą próbowały namówić kobietę na wzięcie prysznica. Ciężarna wpadnie jednak w histerię, stanowczo odmawiając wejścia do łazienki i wzywając na pomoc Cihana. Hancer, przebywająca w swoim pokoju, usłyszy te dramatyczne krzyki. Kobieta będzie miała absolutnie dość fochów rywalki, przez co szybko wymyśli radykalny plan działania.

Hancer obleje Beyzę wiadrem wody na oczach rodziny Cihana w 119 odcinku "Panna młoda"

Zirytowana do granic możliwości Hancer postanowi stanowczo zareagować na teatr odgrywany przez ciężarną w 119. odcinku "Panny młodej". Kobieta napełni wiadro wodą, wejdzie do pokoju przeciwniczki i bez wahania chlusnie nim prosto na Beyzę. Ten upokarzający i bolesny incydent rozegra się na oczach zszokowanego Cihana, Mukadder oraz służącej.

„Załatwione! Już po kąpieli?" – zapyta z drwiną w głosie żona Cihana.

Przemoczona Beyza wpadnie we wściekłość. Teściowa i pokojówka będą musiały użyć siły, aby powstrzymać ją przed fizyczną napaścią na Hancer.

-„Jak śmiałaś? Nie daruję! Zabiję ją!" – będzie krzyczeć z furią ociekająca wodą manipulatorka.

Cihan stanie w obronie Beyzy i odrzuci ostrzeżenia Hancer w 119 odcinku "Panna młoda"

Jak zachowa się Cihan, widząc brutalny atak żony w 119 odcinku serialu "Panna młoda"? Mężczyzna niestety stanie po stronie poszkodowanej i całkowicie zignoruje słowa Hancer, która spróbuje zdemaskować prawdziwe oblicze rywalki.

- „Co to miało znaczyć?" – zapyta oburzony Cihan.

- „Zasłużyła na to! Ona z ciebie szydzi! Ciągle je po kryjomu! Kosz jest pełen opakowań! Mówi, że Golsum wszystko zjada! Ona kłamie!" – wykrzyczy w odpowiedzi zdesperowana Hancer, próbując udowodnić swoją rację.