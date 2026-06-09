Sytuacja w Wadlewie stała się skrajnie napięta po tym, jak Karolina Kazanowa, żona Seweryna, zaginęła w drodze powrotnej ze spotkania Koła Gospodyń Wiejskich. Cała wieś solidarnie zaangażowała się w przeczesywanie okolicy, jednak kolejne tygodnie nie przynosiły żadnych przełomowych wskazówek. Atmosfera zagęściła się, gdy w odcinku 4226 na telefon w świetlicy zadzwonił tajemniczy nieznajomy. Okazało się, że to Miron, nastoletni, niepełnosprawny intelektualnie syn Zenka. Choć policja podeszła do sprawy z dystansem, jego silna reakcja na nazwisko Kazanowej wywołała chaos. Niepokój rósł i w odcinku 4232 sierżant Kargulewicz ponowił przesłuchanie. Mimo że ojciec tłumaczył chaotyczne zeznania Mirona urojeniami, w 4232. odcinku chłopak uciekł z domu i brutalnie zaatakował w lesie załamanego Seweryna.

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"Pierwsza miłość" odc. 4233: Zenek wyznaje Róży całą prawdę o losie Kazanowej

Skrywane dotąd sekrety okazują się zbyt obciążające dla Zenka. Przyparty do muru przez narastające podejrzenia i niekontrolowane zachowanie własnego syna, mężczyzna ostatecznie nie wytrzymuje presji i wyznaje Róży całą prawdę o feralnej nocy, w której zniknęła Karolina Kazanowa.

"Pierwsza miłość" odc. 4233: Policja musi się tego dowiedzieć!

Róża jest głęboko wstrząśnięta tym, co słyszy z ust Zenka. Skala ujawnionych informacji nie pozwala jej jednak na współczucie czy milczenie. Kobieta wykazuje się ogromną stanowczością i stawia sprawę na ostrzu noża: daje Zenkowi ultimatum i dokładnie 24 godziny na to, by sam zgłosił się na komisariat i opowiedział o wszystkim policji.

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"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4233. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

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"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)