Pierwsza miłość, odcinek 4233: Zenek wyznał Róży prawdę. Wie co się stało z Kazanową! - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-09 13:02

Dotychczasowe, zakrojone na szeroką skalę poszukiwania Kazanowej zawiodły. Niespodziewany telefon zmienił losy wydarzeń i skierował uwagę na Zenka i jego niepełnosprawnego syna Mirona. Zenek nie wytrzymał presji i wyznał Róży, co wie o tragicznym losie Karoliny. Teraz Róża postawiła mu ultimatum. Rozwiązanie zagadki jest coraz bliżej! Odcinek 4233 zostanie wyemitowany we wtorek 9 czerwca. Oglądajcie i czytajcie nasze streszczenia.

Sytuacja w Wadlewie stała się skrajnie napięta po tym, jak Karolina Kazanowa, żona Seweryna, zaginęła w drodze powrotnej ze spotkania Koła Gospodyń Wiejskich. Cała wieś solidarnie zaangażowała się w przeczesywanie okolicy, jednak kolejne tygodnie nie przynosiły żadnych przełomowych wskazówek. Atmosfera zagęściła się, gdy w odcinku 4226 na telefon w świetlicy zadzwonił tajemniczy nieznajomy. Okazało się, że to Miron, nastoletni, niepełnosprawny intelektualnie syn Zenka. Choć policja podeszła do sprawy z dystansem, jego silna reakcja na nazwisko Kazanowej wywołała chaos. Niepokój rósł i w odcinku 4232 sierżant Kargulewicz ponowił przesłuchanie. Mimo że ojciec tłumaczył chaotyczne zeznania Mirona urojeniami, w 4232. odcinku chłopak uciekł z domu i brutalnie zaatakował w lesie załamanego Seweryna.

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"Pierwsza miłość" odc. 4233: Zenek wyznaje Róży całą prawdę o losie Kazanowej

Skrywane dotąd sekrety okazują się zbyt obciążające dla Zenka. Przyparty do muru przez narastające podejrzenia i niekontrolowane zachowanie własnego syna, mężczyzna ostatecznie nie wytrzymuje presji i wyznaje Róży całą prawdę o feralnej nocy, w której zniknęła Karolina Kazanowa.

"Pierwsza miłość" odc. 4233: Policja musi się tego dowiedzieć!

Róża jest głęboko wstrząśnięta tym, co słyszy z ust Zenka. Skala ujawnionych informacji nie pozwala jej jednak na współczucie czy milczenie. Kobieta wykazuje się ogromną stanowczością i stawia sprawę na ostrzu noża: daje Zenkowi ultimatum i dokładnie 24 godziny na to, by sam zgłosił się na komisariat i opowiedział o wszystkim policji.

Pierwsza miłość odcinek 4233. Róża (Rozalia Mierzicka), Zenek (Arkadiusz Janiczek)
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"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4233. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

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"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
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