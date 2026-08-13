Pierwsza miłość. Świat Emilki zawali się w nowym sezonie. Wyjdzie na jaw wielka tajemnica jej rywalki

Emilka spróbuje zacząć od nowa

Ostatnie miesiące były dla Emilki wyjątkowo trudne. Kobieta zaangażowała się w relację z Fryderykiem (Andrzej Kłak), przekonana, że u jego boku uda jej się odzyskać spokój i szczęście. Wszystko zmieniło się, gdy wyszło na jaw, że „król dżemu” ma żonę i prowadził podwójne życie. Emilka musiała zmierzyć się nie tylko z jego kłamstwami, ale także z konsekwencjami całej sytuacji. Po odkryciu prawdy o Fryderyku zdecydowała się również odejść z pracy w fabryce. W nowym sezonie będzie więc próbowała stanąć na nogi i odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości. Nie będzie jej jednak łatwo. Samotność okaże się dla Emilki dużym wyzwaniem, a chwila słabości doprowadzi do kolejnych komplikacji.

Bartek ułoży sobie życie z Iloną, ale czy na pewno?

W tym samym czasie zmieni się także sytuacja Bartka. Po wszystkim, co wydarzyło się między nim a Emilką, Miedzianowski nie zamierza wracać do dawnych błędów. W jego życiu coraz większe znaczenie będzie miała Ilona – kobieta, która była przy nim w trudnym momencie, gdy Emilka wybrała Fryderyka. Ilona i Bartek będą próbowali stworzyć razem przyszłość. Ich relacja będzie wyglądała na coraz bardziej stabilną, a wszystko wskaże na to, że oboje chcą rozpocząć nowy etap. Nie oznacza to jednak końca problemów.

Wielka tajemnica Ilony zmieni wszystko?

W nowym sezonie „Pierwszej miłości” na jaw wyjdą informacje dotyczące przeszłości Ilony. Kobieta będzie musiała zmierzyć się z tajemnicą, która może mieć poważne konsekwencje dla jej związku z Bartkiem. To właśnie wtedy pozornie poukładane życie zacznie się komplikować.

Dla Emilki również będzie to początek kolejnych trudnych wydarzeń. Jej relacja z Bartkiem należy już do przeszłości, a Miedzianowski będzie próbował budować szczęście u boku innej kobiety. Tymczasem problemy Ilony mogą sprawić, że przeszłość ponownie zacznie mieć znaczenie. Czy tajemnica zniszczy związek Bartka i Ilony? I co wydarzy się z Emilką, gdy jej świat ponownie zacznie się rozpadać? Na te pytania odpowiedzą dopiero nowe odcinki „Pierwszej miłości”.