Pierwsza miłość. Powróci piekło Pawła z Kolumbii. Ma rachunki do wyrównania, o których nie mówił

Paweł chciał zacząć wszystko od nowa, ale to nie koniec zatargów z przeszłości

Paweł wrócił do „Pierwszej miłości” po kilkunastu latach nieobecności. Janek (Maciej Mikołajczyk) odnalazł go w kolumbijskim więzieniu, gdzie Krzyżanowski przebywał przez lata. Z pomocą Artura (Łukasz Płoszajski) udało się doprowadzić do jego powrotu, ale mężczyzna nie wrócił do Polski jako ten sam człowiek, którego Marysia pamiętała sprzed lat. Jego przeszłość od początku rzuciła cień na życie Marysi i jej rodzinę. Krzyżanowski chciał przede wszystkim odbudować relację z córką. Julka przez lata żyła ze świadomością, że jej ojciec nie żyje, dlatego jego nagłe pojawienie się wywróciło jej świat do góry nogami. Powrót Pawła zachwiał także spokojem Marysi i Kacpra. Dla męża Marysi pojawienie się jej dawnej miłości stało się źródłem coraz większego niepokoju i zazdrości.

Kolumbijska przeszłość Pawła zapuka do jego drzwi w nowym sezonie "Pierwszej miłości" po wakacjach

Wszystko wskazuje jednak na to, że rodzinne komplikacje będą dopiero początkiem problemów Pawła. W nowych odcinkach „Pierwszej miłości” do Wrocławia dotrze osoba związana z jego przeszłością w Kolumbii. To oznacza, że Krzyżanowski nie będzie mógł po prostu zostawić za sobą tego, co wydarzyło się podczas jego wieloletniej nieobecności. Dawne zobowiązania i nierozwiązane sprawy ponownie dadzą o sobie znać. Paweł może mieć więc znacznie więcej powodów do niepokoju, niż dotychczas zdradził Marysi. Tym razem jego przeszłość nie pozostanie wyłącznie jego problemem. Zagrożenie może bowiem dotknąć również osoby, na których najbardziej mu zależy.

Paweł będzie walczył o córkę i Marysię

W nowych odcinkach Krzyżanowski będzie chciał odbudować relację z Julką i odzyskać zaufanie Marysi. Nie będzie to jednak łatwe, bo kobieta ma już swoje życie u boku Kacpra, a powrót byłego partnera oznacza dla niej konieczność zmierzenia się z przeszłością, którą przez lata uważała za zamkniętą. Do tego dojdzie kolejne zagrożenie – tym razem związane bezpośrednio z Pawłem. Mężczyzna będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami wydarzeń z Kolumbii, a jego najbliżsi mogą znaleźć się w samym środku konfliktu.