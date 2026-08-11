Na Wspólnej, odcinek 4268: Na pogrzebie Marii zjawi się też ona! Dorota przekaże Włodkowi ostatnią pamiątkę po żonie - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4268 POGRZEB MARII ZIĘBY - poniedziałek, 31.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

To nie przypadek, że Dorota Zakrzewska była z Marią Ziębą w chwili jej śmierci w 4260 odcinku "Na Wspólnej", który został wyemitowany w TVN w poniedziałek, 10 sierpnia 2026 roku. Bo właśnie w ręce Doroty trafiła cenna pamiątka po Marii - perłowe korale, które Zięba zawsze nosiła i które pękły w momencie, kiedy żona Włodka dostała ataku serca podczas silnych turbulencji w samolocie. To już pewne, że Dorota nie zostawi zebranych z podłogi koralików pereł dla siebie...

Pamiątka po Marii w rękach Doroty na pogrzebie w 4268 odcinku "Na Wspólnej"

Edyta Jungowska, która dołączyła do obsady "Na Wspólnej" wiosną tego roku, w wywiadzie dla planie serialu uchyliła rąbka tajemnicy, że jej bohaterka Dorota przyjdzie na pogrzeb Marii w 4268 odcinku "Na Wspólnej", żeby Włodek odzyskał ostatnią pamiątkę po żonie.

- Dorota Zakrzewska pojawia się nagle w samolocie, kiedy Maria i Włodek wracają z Hiszpanii i kiedy rozgrywa się cały dramat. Tutaj na cmentarzu zjawia się tak naprawdę przypadkowo, albo i nie... Zobaczymy, jak to się wszystko dalej potoczy - powiedziała Edyta Jungowska.

- Przynosi coś bardzo cennego panu Włodkowi, coś co należało do pani Marii. Będzie to pamiątka, która zaginęła podczas dramatycznego lotu z Hiszpanii. Ten gest stanie się początkiem znajomości Doroty i Włodka - dodała nowa aktorka w obsadzie "Na Wspólnej".

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Mimo że podczas pogrzebu Marii w 4268 odcinku "Na Wspólnej" Dorota będzie trzymała się na uboczu, usiądzie z tyłu kaplicy, a na cmentarzu zachowa dystans, to jednak podejdzie do Włodka z czarnym pudełeczkiem, w którym będą perłowe korale Marii. Zerwane przy jej śmierci... Koraliki rozsypały się po całej podłodze samolotu, a zrozpaczony Włodek nawet nie miał głowy, żeby je zbierać.

Dzięki Dorocie w 4268 odcinku "Na Wspólnej" Włodek na pogrzebie Marii odda ukochanej hołd w szczególny sposób. Koraliki pereł rzuci do grobu żony, w którym spocznie urna z jej prochami.

Tak się rozwinie wątek Doroty w "Na Wspólnej" po śmierci Marii. Czy zastąpi Włodkowi zmarłą żonę?

Edyta Jungowska zapowiedziała, że jako Dorota z "Na Wspólnej" wróci do Polski po wielu latach spędzonych na emigracji i stanie przed trudnym wyzwaniem, by na nowo ułożyć sobie życie w Polsce.

- Będziemy pewnie, mam taką nadzieję, śledzić jej losy tutaj w Polsce. Na pewno postać pojawi się w barze, który prowadzili razem Włodek i Maria. Zresztą doświadczenia tej postaci z Hiszpanii tutaj mocno pomogą i wesprą pana Włodka - dodała Jungowska.

Na Wspólnej. Wzruszające pożegnanie Marii Zięby po nagłej śmierci w samolocie