Na Wspólnej. Dorota ma przed sobą ważne zadanie po śmierci Marii. Nowa bohaterka odegra istotną rolę w dalszej historii

W 4260. odcinku zmarła Maria Zięba. To zmieni życie jej bliskich na zawsze

Widzowie „Na Wspólnej” już wiedzą, że historia Marii Zięby dobiegła końca. Bohaterka zmarła w odcinku 4260, wyemitowanym 10 sierpnia 2026 roku. Maria wracała samolotem z Hiszpanii. Podczas podróży doszło do bardzo silnych turbulencji. Ogromny stres miał doprowadzić u niej do rozległego zawału serca. Pomimo podjętej reanimacji nie udało się uratować Marii. Zmarła jeszcze przed lądowaniem w Warszawie. Wątek Marii musiał zostać zamknięty po śmierci Bożeny Dykiel w lutym 2026 roku.

Pogrzeb Marii Zięby w 4268. odcinku. Tłumy na uroczystości

Przed mieszkańcami „Na Wspólnej” jeszcze uroczystości pogrzebowe. Będzie to szczególnie trudny moment dla rodziny Ziębów. Na cmentarzu pojawi się nawet Grzegorz (Leszek Lichota), który od 2009 roku nie gra w serialu, jednak jego postać, na tę wyjątkową okoliczność przybędzie na cmentarz, aby pożegnać ukochaną mamę.

Co ciekawe, w pogrzebie weźmie udział również nowa bohaterka – Dorota. Widzowie szybko zauważą, że jej relacja z Włodkiem zacznie nabierać coraz większego znaczenia. Choć będzie to dopiero początek jej historii w „Na Wspólnej”, Dorota już wkrótce na dobre wkroczy w życie bohaterów i zostanie przyjęta do ich grona z otwartymi ramionami.

Dorota pomoże mieszkańcom kamienicy poradzić sobie ze stratą

Pojawienie się Doroty nastąpi w wyjątkowo trudnym momencie. Mieszkańcy kamienicy będą musieli nauczyć się funkcjonować bez Marii, a jej śmierć pozostawi po sobie ogromną pustkę. Nowa bohaterka nie zastąpi oczywiście Zięby, ale może pomóc pozostałym postaciom stopniowo odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Dorota ma wnieść do serialu zupełnie nową energię. W czasie, gdy bohaterowie będą pogrążeni w żałobie, jej obecność może stać się dla nich czymś w rodzaju światełka w bardzo trudnym okresie.

Szczególnie interesująco zapowiada się relacja Doroty z Włodkiem (Mieczysław Hryniewicz). Mężczyzna po śmierci żony będzie musiał zmierzyć się z ogromną stratą. Ich relacja może przynieść nowe emocje i jednocześnie pokazać, w jaki sposób bohater będzie próbował poukładać sobie życie po śmierci Marii.

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