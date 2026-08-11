W ostatnich odcinkach „Na Wspólnej” kilka wątków mocno przyspieszyło i skomplikowało życie bohaterów. Weronika Roztocka odwiedziła Ewelinę, chciała zyskać jej zaufanie przed ważną kolacją. Zamiast spokojnej rozmowy skończyło się jednak awanturą, bo Greg wpadł w szał. W tym czasie Julka okłamała ojca, że wszystko u niej w porządku, a potem okradła Ewę i Ostrowskiego. Desperacko szukała pieniędzy na kolejną dawkę. Agnieszka zlekceważyła ostrzeżenia Hebla przed niebezpiecznym kryminalistą i mimo wszystko postanowiła pomóc Tomkowi. Chłopak szybko „odwdzięczył się” kradzieżą portfela. Wydarzenia potoczyły się tak, że bohaterowie zostali przyparci do muru i muszą działać od razu. Jakie będą tego konsekwencje w kolejnych odcinkach?

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Na Wspólnej" odc. 4266 - streszczenie

Odcinek zaczyna się nerwowo. Julka nie wraca na noc i nie odbiera telefonu, a Igor wpada w panikę. Zdesperowany Igor zmusza Leona, żeby ściągnął Julkę do siebie. Potem siłą zabiera córkę do domu i widzi, że jest pod wpływem narkotyków. Jest jeszcze gorzej, gdy Igor znajduje przy Julce narkotyki. Kiedy pada temat odwyku, dziewczyna grozi, że odbierze sobie życie. Agnieszka bezskutecznie szuka wsparcia dla podopiecznych ośrodka. W końcu rzuca pomysł założenia fundacji, ale to tylko dolewa oliwy do ognia w jej relacji z Ryszardem. Tymczasem Juliusz chce wreszcie powiedzieć profesor Agier, że to on kryje się za „Januszem” z internetu. Gdy słyszy, że kobieta idzie na randkę, postanawia pokrzyżować plany rywalowi.

Na Wspólnej" odc. 4266 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dalsze losy bohaterów z ulicy Wspólnej można śledzić na antenie TVN. Serial od lat ma wiernych widzów, bo pokazuje codzienne sprawy, kłopoty i relacje bohaterów. Nowy odcinek zobaczymy w premierowej emisji wieczorem, jak zwykle w stałym paśmie serialu. Odcinek 4266 „Na Wspólnej” TVN pokaże w środę 19 sierpnia 2026 roku o 20:15.

Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy, który opowiada o losach mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej. Fabuła kręci się wokół kilku powiązanych ze sobą rodzin i pokazuje ich codzienne radości, konflikty, zdrady oraz powroty po latach. Przez lata serial stał się jedną z najchętniej oglądanych produkcji, głównie dzięki wyrazistym postaciom i historiom bliskim życiu. W obsadzie od lat pojawiają się znani aktorzy, a widzowie dobrze kojarzą tę ekipę. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz

Anna Guzik

Sylwia Gliwa

Waldemar Błaszczyk

Grażyna Wolszczak

Łukasz Konopka

Robert Kudelski

Kazimierz Mazur

Joanna Jabłczyńska

Ewa Gawryluk

Jakub Wesołowski

Lucyna Malec

Grzegorz Gzyl

Renata Dancewicz

Wojciech Brzeziński

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