Na Wspólnej, odcinek 4266: Uzależniona Julka skończy ze sobą? Zagrozi Igorowi najgorszym!

"Na Wspólnej" odcinek 4266 - środa, 19.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4266 odcinku „Na Wspólnej” z ust Julki padną szokujące słowa i mrożące krew w żyłach groźby. Zachowanie dziewczyny wymknie się spod jakiejkolwiek kontroli, a ona powie wprost, że może ze sobą skończyć...

Wszystko zacznie się od tego, że Julka po raz kolejny nie wróci na noc do domu. Igor zacznie się coraz bardziej martwić o córkę, tym bardziej że nie będzie mógł się z nią skontaktować. Nastolatka nie odbierze telefonu ani nie odpowie ojcu, a Nowak nie będzie wiedział, gdzie przebywa i w jakim jest stanie. Igor nie będzie jednak czekał bezczynnie. W 4266 odcinku „Na Wspólnej” zmusi Leona (Borys Otawa), aby sprowadził Julkę do siebie. Następnie sam pojawi się na miejscu i siłą zabierze córkę do domu. Dopiero wtedy odkryje, co naprawdę dzieje się z nastolatką.

Igor przyłapie Julkę, będzie wiedział, że bierze narkotyki

Nowak szybko zorientuje się, że Julka jest pod wpływem narkotyków. Tym razem dziewczyna nie będzie już w stanie ukryć przed ojcem swojego stanu. Co więcej, Igor znajdzie przy niej środki odurzające. Tym samym w 4266 odcinku „Na Wspólnej” Nowak pozna prawdę o uzależnieniu córki. Wcześniej mógł jedynie obserwować jej coraz bardziej niepokojące zachowanie i szukać jego przyczyny. Teraz wszystko stanie się jasne. Julka będzie potrzebowała profesjonalnej pomocy, a Igor nie zamierza pozwolić, aby narkotyki zniszczyły jej życie.

Julka zagrozi, że odbierze sobie życie!

W 4266 odcinku „Na Wspólnej” Igor będzie chciał znaleźć rozwiązanie, które pozwoli uratować córkę przed nałogiem. W rozmowie z Julką pojawi się temat odwyku. Nowak będzie chciał, aby nastolatka rozpoczęła leczenie i dostała szansę na wyjście z uzależnienia. Julka zareaguje jednak w sposób, którego Igor zupełnie się nie spodziewa. W 4266 odcinku „Na Wspólnej” uzależniona nastolatka zagrozi ojcu, że jeśli wyśle ją na odwyk, odbierze sobie życie!

Dla Igora będzie to prawdziwy dramat. Nowak będzie musiał zdecydować, jak postąpić z córką, która jest uzależniona, ale jednocześnie otwarcie grozi samobójstwem. Czy Julka naprawdę ze sobą skończy? Czy Igor uwierzy w jej groźbę i zrezygnuje z odwyku? A może mimo wszystko zdecyduje się na leczenie córki, nawet jeśli Julka będzie próbowała go w ten sposób powstrzymać? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki „Na Wspólnej”.