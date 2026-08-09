W ostatnich odcinkach "Na Wspólnej" sporo działo się wokół Eweliny. Pod pretekstem nagłej choroby odwołała umówione spotkanie z Weroniką. Weronika nie uwierzyła w te tłumaczenia i pojechała do Eweliny, choć wiedziała, że Greg może zareagować źle. W tym czasie doktor Nalepa opiekował się na oddziale kobietą, która doświadczała przemocy domowej. Robił wszystko, żeby pacjentka znów nie uciekła ze szpitala. Juliusz zachował się bardzo w porządku i zorganizował wsparcie dla Grześka. Chłopak o śmierci mamy miał dowiedzieć się od policji, bo rodzina jest objęta programem ochrony świadków. Junior po szczerej rozmowie z Jarkiem postanowił dać mu jeszcze jedną szansę. A Berg mocno się zdziwił, gdy Martyna zareagowała na jego propozycję poznania dzieci. Co z tego wyniknie w kolejnym odcinku?

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Na Wspólnej odc. 4264 - streszczenie

Roztrzęsiony Andrzej wpada do Smolnych i błaga Krzysztofa, żeby wstrzymał tekst o handlu dyplomami. Szybko słyszy jednak, że ma tylko miesiąc, żeby się ratować, bo Gwiazdowie nie odpuszczą. Basia radzi mu, żeby powiedział synom prawdę, zanim usłyszą o jego przekrętach w mediach. W tym czasie Lew próbuje pomóc pacjentce, która doświadcza przemocy. Sprytnie umawia ją na wizytę tak, żeby przyszła z partnerem. Greg dalej zastrasza Ewelinę. Nalepie wmawia, że jego żona odstawiła leki na depresję. Zaniepokojona Weronika chce wesprzeć Kalską. Agnieszka walczy o resocjalizację Tomka i naciska na jego brata, żeby pomógł chłopakowi wyjść na prostą.

Na Wspólnej odc. 4264 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowe odcinki "Na Wspólnej" można oglądać od poniedziałku do czwartku wieczorem na antenie TVN. Serial od lat przyciąga widzów, którzy lubią obyczajowe i społeczne wątki. Kolejny odcinek historii mieszkańców ulicy Wspólnej zobaczymy już wkrótce. Odcinek 4264 TVN pokaże 17 sierpnia 2026 o 20:15.

Na Wspólnej - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to polski serial obyczajowy, który od lat opowiada o codziennym życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej. Serial pokazuje losy kilku powiązanych ze sobą rodzin, ich codzienne problemy, sukcesy w pracy i wydarzenia, które potrafią wywrócić relacje do góry nogami. W kolejnych wątkach pojawiają się też ważne tematy społeczne, od konfliktów w związkach i zdrad po walkę z chorobą. W obsadzie są między innymi:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)