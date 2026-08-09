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W ostatnich odcinkach "Na Wspólnej" sporo działo się wokół Eweliny. Pod pretekstem nagłej choroby odwołała umówione spotkanie z Weroniką. Weronika nie uwierzyła w te tłumaczenia i pojechała do Eweliny, choć wiedziała, że Greg może zareagować źle. W tym czasie doktor Nalepa opiekował się na oddziale kobietą, która doświadczała przemocy domowej. Robił wszystko, żeby pacjentka znów nie uciekła ze szpitala. Juliusz zachował się bardzo w porządku i zorganizował wsparcie dla Grześka. Chłopak o śmierci mamy miał dowiedzieć się od policji, bo rodzina jest objęta programem ochrony świadków. Junior po szczerej rozmowie z Jarkiem postanowił dać mu jeszcze jedną szansę. A Berg mocno się zdziwił, gdy Martyna zareagowała na jego propozycję poznania dzieci. Co z tego wyniknie w kolejnym odcinku?
Na Wspólnej odc. 4264 - streszczenie
Roztrzęsiony Andrzej wpada do Smolnych i błaga Krzysztofa, żeby wstrzymał tekst o handlu dyplomami. Szybko słyszy jednak, że ma tylko miesiąc, żeby się ratować, bo Gwiazdowie nie odpuszczą. Basia radzi mu, żeby powiedział synom prawdę, zanim usłyszą o jego przekrętach w mediach. W tym czasie Lew próbuje pomóc pacjentce, która doświadcza przemocy. Sprytnie umawia ją na wizytę tak, żeby przyszła z partnerem. Greg dalej zastrasza Ewelinę. Nalepie wmawia, że jego żona odstawiła leki na depresję. Zaniepokojona Weronika chce wesprzeć Kalską. Agnieszka walczy o resocjalizację Tomka i naciska na jego brata, żeby pomógł chłopakowi wyjść na prostą.
Na Wspólnej odc. 4264 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Nowe odcinki "Na Wspólnej" można oglądać od poniedziałku do czwartku wieczorem na antenie TVN. Serial od lat przyciąga widzów, którzy lubią obyczajowe i społeczne wątki. Kolejny odcinek historii mieszkańców ulicy Wspólnej zobaczymy już wkrótce. Odcinek 4264 TVN pokaże 17 sierpnia 2026 o 20:15.
Na Wspólnej - opis serialu i obsada
"Na Wspólnej" to polski serial obyczajowy, który od lat opowiada o codziennym życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej. Serial pokazuje losy kilku powiązanych ze sobą rodzin, ich codzienne problemy, sukcesy w pracy i wydarzenia, które potrafią wywrócić relacje do góry nogami. W kolejnych wątkach pojawiają się też ważne tematy społeczne, od konfliktów w związkach i zdrad po walkę z chorobą. W obsadzie są między innymi:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
- Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
- Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
- Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
- Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
- Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)