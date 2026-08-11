Na Wspólnej, odcinek 4261: Włodek po śmierci Marii przeżyje horror! Dowie się, co zrobią z ciałem zmarłej żony - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4261 - wtorek, 11.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

Po śmierci Marii Zięby w 4261 odcinku "Na Wspólnej" rozegrają się przejmujące wydarzenia, które sprawią, że rozpacz Włodka po stracie żony będzie jeszcze większa. Nic nie uśmierzy jego bólu. Mimo że Włodek będzie miał przy sobie całą rodzinę i przyjaciół z osiedla, to poczucie pustki po odejściu Marii stanie się dla niego nie do zniesienia. A do tego okaże się, że nie tylko on, lecz także wszyscy bliscy zmarłej nie będą mogli w spokoju jej pożegnać i zająć się przygotowaniami do pogrzebu.

Żałoba po śmierci Marii zakłócona w 4261 odcinku "Na Wspólnej"

Dlaczego? Bo śmierć Marii na atak serca nastąpiła w samolocie podczas silnych turbulencji, w drodze z Hiszpanii do Polski, więc zgodnie z procedurami konieczna będzie sekcja zwłok, która ma potwierdzić przyczynę zgonu. Nie uda się obejść tych formalności, by Włodek, jego dzieci i wnuki mogli przeżywać żałobę bez dodatkowych komplikacji?

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Włodek nie zobaczy ciała zmarłej Marii w 4261 odcinku "Na Wspólnej"

W 4261 odcinku "Na Wspólnej" Włodek przeżyje koszmarne chwile, kiedy dzień po śmierci Marii będzie czuwał przy niej przed budynkiem prosektorium, nie mogąc znieść myśli, że okrutny los na zawsze rozłączył go z ukochaną. To będzie jedyne miejsce, w którym będzie mógł być najbliżej niej. Nie zobaczy jednak ciała żony. Zamiast tego dowie się, co ma się stać ze zwłokami jego żony. Zapadnie bowiem decyzja o przeprowadzeniu sekcji!

W tym czasie w 4261 odcinku "Na Wspólnej" Monika (Sylwia Gliwa) od rana będzie szukała ojca. Wreszcie znajdzie Włodka przed prosektorium i na własne oczy zobaczy, jak bardzo cierpi po stracie Marii. Wkrótce reszta rodzina dowie się o kolejnej bolesnej procedurze sekcji zwłok.

Dla pogrążonego w żałobie Włodka i jego dzieci oraz wnuków będzie to niezwykle trudna wiadomość. Spróbuje zrobić wszystko, by jak najszybciej pożegnać się z żoną, zorganizować pogrzeb Marii i uniknąć kolejnego traumatycznego przeżycia.

Czy będzie sekcja zwłok Marii w 4261 odcinku "Na Wspólnej"?

Dramat rodziny zmarłej Marii poruszy Michała (Robert Kudelski), który w 4261 odcinku "Na Wspólnej" poprosi Weronikę, żeby sprawdziła, czy można w jakiś sposób pomóc Włodkowi. Prawniczka poszuka rozwiązania i zwróci się do Kamila Hoffera (Kazimierz Mazur), który jest świetnym kardiologiem i może potwierdzić przyczynę śmierci Marii bez konieczności przeprowadzenia sekcji zwłok. To właśnie Kamil znajdzie sposób, by pomóc Włodkowi i całej rodzinie w tej trudnej sytuacji.